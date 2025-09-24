25 Sentyabr 2025
AZ

AKAF blogerlər arasında avarçəkmə turniri təşkil edib - FOTO

Avarçəkmə
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 19:11
54
AKAF blogerlər arasında avarçəkmə turniri təşkil edib - FOTO

Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası ölkəmizdə tanınmış bloqerlər arasında avarçəkmə yarışı təşkil edib.

İdman.biz bildirir ki, yarışda 50 nəfərə yaxın iştirakçı iki kateqoriya üzrə, qızlar və oğlanlar arasında həvəskarlar üçün kayak qayıqlarında mübarizə aparıblar. Yarışlar əyləncəli, maraqlı mübarizə şəraitində keçib.

Oğlanlar arasında Rəsul Həsənli 1-ci, Hüseyn Hüseynzadə 2-ci, Elşad İsmayılov üçüncü yer tutub. Xanımların mübarizəsində Nərmin Kazımzadə digər bütün iştirakçıları qabaqlayıb. Tamilla Hüseynli ikinci olub. Sara Qaragözlü isə finalda finişə üçüncü çatıb.

Qaliblər Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası tərəfindən diplom, xatirə hədiyyəsi və abunəlik kartları ilə mükafatlandırılıblar.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan avarçəkəni: "III MDB Oyunlarında məqsədim qızıl medal qazanmaqdır"
17 Sentyabr 16:33
Avarçəkmə

Azərbaycan avarçəkəni: "III MDB Oyunlarında məqsədim qızıl medal qazanmaqdır"

Nurlan Paşayev Qazaxıstandakı turnirdə bürünc mükafat əldə etməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
Avarçəkənimizdən “Türküstan kuboku”nda bürünc medal - FOTO
17 Sentyabr 10:36
Avarçəkmə

Avarçəkənimizdən “Türküstan kuboku”nda bürünc medal - FOTO

Türküstan şəhərində keçirilən reqatada gənc idmançımız Nurlan Paşayev uğurlu nəticə əldə edib
“Türküstan kuboku”na qatılacaq avarçəkənlərimiz Qazaxıstana yola düşüb
13 Sentyabr 17:40
Avarçəkmə

“Türküstan kuboku”na qatılacaq avarçəkənlərimiz Qazaxıstana yola düşüb

Reqatada 3 idmançımız mübarizə aparacaq
Hədəf qələbədir: Azərbaycan avarçəkənləri III MDB Oyunlarına doğru
12 Sentyabr 11:32
Avarçəkmə

Hədəf qələbədir: Azərbaycan avarçəkənləri III MDB Oyunlarına doğru

Avarçəkənlərimiz artıq hazırlığın həlledici mərhələsindədirlər
Avarçəkmə üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb - FOTO
3 Sentyabr 15:25
Avarçəkmə

Avarçəkmə üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb - FOTO

Fərqlənən avarçəkənlər sentyabr və oktyabrda keçiriləcək MDB Oyunlarında mübarizə aparacaqlar
Avarçəkmə üzrə Azərbaycan çempionatında ilk gün başa çatıb - FOTO
2 Sentyabr 20:21
Avarçəkmə

Avarçəkmə üzrə Azərbaycan çempionatında ilk gün başa çatıb - FOTO

Azərbaycan çempionatı həm də MDB oyunlarına hazırlıq və test xarakteri daşıyır

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.