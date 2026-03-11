11 Mart 2026
AZ

Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblər

Avarçəkmə
Xəbərlər
11 Mart 2026 22:10
58
Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblər

Martın 11-də Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının (İCF) prezidenti Tomas Konyetsko və Avropa Kanoe Assosiasiyasının (ECA) prezidenti Jan Zunqrana ölkəmizə səfər ediblər.

İdman.Biz bildirir ki, səfər çərçivəsində beynəlxalq kanoe təşkilatlarının rəhbərləri Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasında olublar. Qonaqlara federasiyanın inzibati binasındakı iş şəraiti ilə bağlı məlumat verilib.

Daha sonra Tomas Konyetsko və Jan Zunqrana yerli federasiyanın nümayəndə heyəti ilə birgə bulvar ərazisində fəaliyyət göstərən Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman klubuna baş çəkiblər. Bazadakı məşq şəraiti ilə tanış olan qonaqlar avarçəkənlərin Xəzər dənizindəki gündəlik məşqlərini izləyiblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avarçəkmə həvəskarları üçün bayram yürüşü təşkil edildi - FOTO
4 Mart 11:22
Avarçəkmə

Avarçəkmə həvəskarları üçün bayram yürüşü təşkil edildi - FOTO

Tədbirdə tanınmış sosial şəbəkə fenomenləri və teleaparıcılar iştirak ediblər
Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib
27 Fevral 18:41
Avarçəkmə

Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilib - FOTO

Qaliblər idmançıların fərdi vaxt göstəricilərinə əsasən müəyyənləşib
Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının adı dəyişdirilib - FOTO
20 Fevral 15:09
Avarçəkmə

Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının adı dəyişdirilib - FOTO

Bununla bağlı müvafiq qərar federasiyanın Ümumi Yığıncağında qəbul olunub

Avarçəkmə üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək
19 Fevral 13:13
Avarçəkmə

Avarçəkmə üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

Qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılacaqlar
Avarçəkmə üzrə konsept trenajorda Federasiya Kubokunun qalibləri müəyyənləşib - FOTO
31 Yanvar 17:43
Avarçəkmə

Avarçəkmə üzrə konsept trenajorda Federasiya Kubokunun qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Ötən il Azərbaycanda ilk dəfə konsept trenajorda avarçəkmə yarışı keçirilib
Mingəçevirdə avarçəkmə üzrə Federasiya Kuboku keçiriləcək
29 Yanvar 18:10
Avarçəkmə

Mingəçevirdə avarçəkmə üzrə Federasiya Kuboku keçiriləcək

Bu növ yarışlar dünyada geniş yayılıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib