Beynəlxalq yarışlar üzrə HƏFTƏNİN İDMAN AFİŞASI

Azərbaycan idmançılarının iştirak edəcəyi beynəlxalq yarışlar üzrə həftənin idman afişası açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, martın 10-16-da müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar təşkil olunacaq.

🔹 Sərbəst güləş üzrə beynəlxalq turnir – 7-10 mart (Rusiya, Yakutsk);

🔹 Güllə atıcılığı üzrə Avropa çempionatı (10 metr) – 7-13 mart (Xorvatiya, Osijek);

🔹 WKF üzrə Karate 1 Premyer Liqanın turniri – 8-10 mart (Türkiyə, Antalya);

🔹 Qadın güləşi üzrə U23 Avropa çempionatı – 8-14 mart (Albaniya, Tirana);

🔹 Yunan-Roma güləşi üzrə U23 Avropa çempionatı – 10-16 mart (Albaniya, Tirana);

🔹 Stolüstü tennis üzrə “WTT YOUTH CONTENDER” – 10-16 mart (Almaniya, Berlin);

🔹 Stolüstü tennis üzrə “WTT YOUTH CONTENDER” – 10-16 mart (Çexiya, Havirov);

🔹 Badminton üzrə “YONEX All England Open Badminton Championships 2025” – 11-16 mart (İngiltərə, Birminqam);

🔹 Həndbol üzrə inkişaf etməktə olan ölkələrin dünya çempionatı – 11-16 mart (Bolqarıstan, Varna);

🔹 Batut gimnastikası üzrə beynəlxalq turnir – 11-17 mart (Rusiya, Soçi);

🔹 Badminton üzrə “XXIII Torneo Internacional Giraldilla 2025” – 12-16 mart (Kuba, Havana);

🔹 Batut gimnastikası üzrə beynəlxalq turnir – 13-16 mart (Hollandiya, Aalsmeer);

🔹 Badminton üzrə “IBERDROLA Spanish Junior Open 2025” – 13-16 mart (İspaniya, Oviedo);

🔹 Paraüzgüçülük üzrə Dünya seriyası – 13-16 mart (İtaliya, Liqnano Sabbiadoro);

🔹 Şose üzrə "Tour of Roedes Powered by Rodos Palace" beynəlxalq velosiped yarışı (Elit/U23) (UCI 2.2) – 13-16 mart (Yunanıstan);

🔹 Xizək alpinizmi üzrə yeniyetmələrin Dünya Kuboku – 13-17 mart (Norveç, Molde);

🔹 Qılıncoynatma (sablya) üzrə yarış – 14-16 mart (Rusiya, Moskva);

🔹 Bilyard üzrə “EEBC Pyramid Tour” beynəlxalq yarış – 14-16 mart (Çexiya, Praqa);

🔹 Şahmat üzrə kişilər arasında Avropa çempionatı – 14-27 mart (Rumıniya);

🔹 Atletika üzrə Avropa Kuboku – 15-16 mart (Kipr, Nikosiya);

🔹 Bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnir – 15-16 mart (Almaniya, Fellbax-Şmiden);

🔹 Cüdo üzrə (kişilər, qadınlar, gənc oğlanlar və qızlar arasında) Avropa Kuboku – 15-16 mart (Latviya, Riqa);

🔹 Cüdo üzrə yeniyetmə oğlanlar və qızlar arasında Avropa Kuboku – 15-16 mart (Xorvatiya, Porec);

🔹 Taekvondo üzrə “Belgian Open” – 15-16 mart (Belçika, Lommel);

🔹 WKF üzrə “44-cü Grand Prix” Slovakiya beynəlxalq turniri – 15-17 mart (Slovakiya, Bratislava);

🔹 Triatlon üzrə sprint yeniyetmələr arasında Avropa kuboku – 16 mart (İspaniya, Melilla);

🔹 Paradağ xizəyi üzrə beynəlxalq turnir – 11-17 mart (Avstriya, Jerzens);

🔹 Paradağ xizəyi üzrə Dünya Kuboku – 12-16 mart (İtaliya, Sella Nevea).

İdman.biz