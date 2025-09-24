25 Sentyabr 2025
AZ

"Zirə"nin baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında əsas çətinlik yarışın formatı ilə bağlı idi"

Futbol
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 18:56
63
"Zirə"nin baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında əsas çətinlik yarışın formatı ilə bağlı idi"

Minifutbol üzrə Çempionlar Liqasının formatı "Zirə" komandasına xeyli çətinlik yaradıb.

İdman.biz bildirir ki, bunu "Report"a açıqlamasında paytaxt təmsilçisinin baş məşqçisi Elşad Quliyev deyib.

O, komandanın belə sistemə uyğunlaşmadığını söyləyib: "Əsas çətinlik yarışın formatı ilə bağlı oldu. Bəzən gündə iki oyun keçirirdik. Uşaqlar bu sistemə uyğunlaşmayıb. Azərbaycan çempionatında həftədə bir dəfə oynayırıq. Belə olan halda heç bir rəqibə qarşı hazırlaşmaq mümkün deyil. Düşünürəm ki, bu amil olmasaydı, yaxşı nəticə qazanardıq".

Mütəxəssis bu il Bolqarıstanda təşkil olunan turnirin 1/4 final mərhələsində mübarizəni dayandırmalarına baxmayaraq komandanın çıxışından razı qaldığını söyləyib: "Heyətimizin yeni futbolçulardan qurulmasına baxmayaraq Çempionlar Liqasına lazımi səviyyədə hazırlaşmışdıq. Uşaqlar özlərini yaxşı tərəfdən göstərdilər. Baxmayaraq ki, turnirdə çox güclü komandalar iştirak edirdi. Göstərdik ki, daha yaxşısına nail olmaq mümkündür. Qrup mərhələsini birinci pillədə bitirdik. 3 oyuna 7 xal qazandıq. 1/8 finalda qarşılaşdığımız Monteneqro təmsilçisi çempionatın ən güclülərindən sayılırdı. Rəqibimizi məğlub edib 1/4 finala vəsiqə qazandıq. Burada isə yerli komandaya uduzduq. Məğlubiyyətə baxmayaraq çox qol vəziyyətləri yaratdıq, amma istifadə edə bilmədik".

Qeyd edək ki, Azərbaycan minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında üç klubla təmsil olunub. "Aznur" pley-off mərhələsində mübarizəni dayandırıb. "Zirə" və "Birbaşa Bakı" isə 1/4 finalda dayanıb.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

RFİ Tufan Sadıqovun fəaliyyətini qadağan etdirmək iddiasında israrlıdır
02:11
Dünya futbolu

RFİ Tufan Sadıqovun fəaliyyətini qadağan etdirmək iddiasında israrlıdır

Məhkəmə Sdaıqovun investoru oldu\u "Ximki" klubunu müflis elan edib
La Liqa: "Atletiko"dan əzmkar qalibiyyət - VİDEO
01:49
Dünya futbolu

La Liqa: "Atletiko"dan əzmkar qalibiyyət - VİDEO

"Xetafe"ylə "Alaves" sülhlə ayrılıblar
İngiltərə kubolu: "Arsenal"la "Mançester Siti" növbəti mərhələdə - VİDEO
01:40
Dünya futbolu

İngiltərə kubolu: "Arsenal"la "Mançester Siti" növbəti mərhələdə - VİDEO

"Nyukasl" və "Tottenhem" də mərhələ adlayıblar
İtaliya kuboku: "Komo"dan aşkar üstünlük, "Parma"nın penaltili zəfəri
01:21
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Komo"dan aşkar üstünlük, "Parma"nın penaltili zəfəri

İtaliya kubokunda üç oyun keçirilib
UEFA Avropa Liqası: "Roma", "Braqa" və "Frayburq"un zəfəri - VİDEO
01:10
Futbol

UEFA Avropa Liqası: "Roma", "Braqa" və "Frayburq"un zəfəri - VİDEO

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə start verilib
"Fənərbaxça"dan Liqanın startında məğlubiyyət - VİDEO
00:55
Dünya futbolu

"Fənərbaxça"dan Liqanın startında məğlubiyyət - VİDEO

UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsi start götürüb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.