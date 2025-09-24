25 Sentyabr 2025
AZ

U-17-nin seçmə mərhələ oyunlarına HAKİM TƏYİNATLARI

Futbol
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 13:58
41
U-17-nin seçmə mərhələ oyunlarına HAKİM TƏYİNATLARI

17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçirəcəyi oyunların hakim təyinatları açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, 9-cu qrupda yer alan U-17 Fransada təşkil olunacaq matçlarda meydan sahibləri ilə yanaşı, İsrail və Rumıniya yığmaları ilə qarşılaşacaq.

U-17-nin seçmə mərhələ oyunlarına hakim təyinatları
8 oktyabr

17:00. Fransa (U-17) - Azərbaycan (U-17)
Baş hakim: Marius Hansen Qrotta (Norveç)
Baş hakimin köməkçiləri: Henrik Pettersen Sunde (Norveç), Xrvoye Radiç (Xorvatiya)
Dördüncü hakim: Mateo Erceq (Xorvatiya)
“Bourret” stadionu, Kapbreton

11 oktyabr

20:00. İsrail (U-17) - Azərbaycan (U-17)
Baş hakim: Marius Hansen Qrotta (Norveç)
Baş hakimin köməkçiləri: Henrik Pettersen Sunde (Norveç), Nikolya Durand (Fransa)
Dördüncü hakim: Gillaume Paradis (Fransa)
“Park de Sport” stadionu, Sen-Pol-le-Daks

14 oktyabr

17:00. Azərbaycan (U-17) – Rumıniya (U-17)
Baş hakim: Mateo Erceq (Xorvatiya)
Baş hakimin köməkçiləri: Xrvoye Radiç (Xorvatiya), Nikolya Durand (Fransa)
Dördüncü hakim: Gillaume Paradis (Fransa)
“Bourret” stadionu, Kapbreton

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

RFİ Tufan Sadıqovun fəaliyyətini qadağan etdirmək iddiasında israrlıdır
02:11
Dünya futbolu

RFİ Tufan Sadıqovun fəaliyyətini qadağan etdirmək iddiasında israrlıdır

Məhkəmə Sdaıqovun investoru oldu\u "Ximki" klubunu müflis elan edib
La Liqa: "Atletiko"dan əzmkar qalibiyyət - VİDEO
01:49
Dünya futbolu

La Liqa: "Atletiko"dan əzmkar qalibiyyət - VİDEO

"Xetafe"ylə "Alaves" sülhlə ayrılıblar
İngiltərə kubolu: "Arsenal"la "Mançester Siti" növbəti mərhələdə - VİDEO
01:40
Dünya futbolu

İngiltərə kubolu: "Arsenal"la "Mançester Siti" növbəti mərhələdə - VİDEO

"Nyukasl" və "Tottenhem" də mərhələ adlayıblar
İtaliya kuboku: "Komo"dan aşkar üstünlük, "Parma"nın penaltili zəfəri
01:21
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Komo"dan aşkar üstünlük, "Parma"nın penaltili zəfəri

İtaliya kubokunda üç oyun keçirilib
UEFA Avropa Liqası: "Roma", "Braqa" və "Frayburq"un zəfəri - VİDEO
01:10
Futbol

UEFA Avropa Liqası: "Roma", "Braqa" və "Frayburq"un zəfəri - VİDEO

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə start verilib
"Fənərbaxça"dan Liqanın startında məğlubiyyət - VİDEO
00:55
Dünya futbolu

"Fənərbaxça"dan Liqanın startında məğlubiyyət - VİDEO

UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsi start götürüb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.