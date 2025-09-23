24 Sentyabr 2025
AZ

Bakıda yeni stadion tikiləcək

Futbol
Xəbərlər
23 Sentyabr 2025 19:07
92
Bakıda yeni stadion tikiləcək

Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Şəfa" klubu özünə yeni stadion tikəcək.

İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə Sportnet.az-a müsahibəsində klubun prezidenti Sərdar Salmanzadə məlumat verib.

Salmanzadənin sözlərinə görə, stadion tikintisi üçün onlara Bakının mərkəzi hissəsində və qəsəbələrində 5 ərazi təklif olunub. O, yaxın günlərdə seçimlərini yekunlaşdıraraq, stadion tikintisinə başlayacaqlarını söyləyib:

"Əlbəttə, qiymətdən asılıdır, qiymət fərqi də var. Stadionun ərsəyə gəlmə müddətini də nəzərə alırıq. Nə istədiyimiz, bizə lazım olan ərazi də təsəvvürümüzdədir. Sadəcə, bizə bir müddət lazımdır ki, müəyyən riskləri nəzərdən keçirərək, fikrimizi konkretləşdirək. Bəli, şəhər daxilində torpaq sahəsi almaq çox çətindir. Hazırda qarşımızda 5 ərazi var. Amma yerlərini açıqlamaq istəmirəm. Kiminlə müqavilə bağlasaq, sizə məlumat verəcəyik. 5 ərazi təklif olunub, seçim edirik".

Klub prezidentinin fikrincə, stadion üçün torpaq tapmaqda problem yoxdur: "İşin içində olan şəxs kimi deyə bilərəm ki, tapmaq olur, var".

O, stadionun layihəsi barədə də danışıb: "Bir ədəd standart ölçülü (105 X 68) meydança, təxminən 5 000 tamaşaçı tutumlu tribuna və skayboks da inşa olunacaq. Stadion Peşəkar Futbol Liqasının bütün tələblərinə cavab verəcək. Oyunçular üçün otaqlar, təcili tibbi yardım dayanacağı, 50-60 maşınlıq parkinq olacaq. Bundan əlavə, rayondan gələn futbolçular üçün yataqxana tikiləcək. Akademiya üçün ayrıca üstübağlı mini-stadion da nəzərdə tutulub ki, hava şəraiti əl verməyəndə orada məşq edə bilsinlər. Tikinti tender vasitəsilə şirkətə həvalə olunacaq. Ot örtüyünün salınması təxminən 2 ay, digər tikinti işləri isə ən azı 6-7 ay çəkə bilər".

Salmanzadə meydançanın örtüyünün süni olacağını da açıqlayıb: "Bir neçə meydança tikmək fikrimiz var. Birinci meydançanın örtüyü süni olacaq. Lakin keyfiyyətli örtük döşənəcək. Bakı ətrafında gördüyüm keyfiyyət istənilən səviyyədə deyil. Burada tam başqa olacaq. Artıq danışıqlar aparılır, müəyyən xırdalıqlara da varırıq. Avropa təcrübəsindən yararlanaraq, meydançanı salacağıq. Orada akademiya da, əsas komanda da oynaya biləcək. Bir qədər peşəkarlaşdıqdan sonra ətraf ərazilərə də baxış keçirərək, təbii örtüyə üstünlük verəcəyik".

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO
01:34
Dünya futbolu

İspaniya çempionatı: "Real"dan altıncı qələbə, "Qarabağ"ın rəqibi xal itirib - VİDEO

"Vilyarreal" liderlərdən geri qalmaq istəmir
İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO
01:21
Dünya futbolu

İngiltərə Liqa kuboku: "Liverpul" və "Çelsi"dən yola davam - VİDEO

"Everton" mübarizəni dayandırıb
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO
01:11
Dünya futbolu

Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Oyunçu sevindiyinə görə meydançadan qovulub
İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO
00:56
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Milan" "Leççe"ni darmadağın edib - VİDEO

İtaliya Kubokunda 1/16 final mərhələsinin üç oyunu olub
Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"
00:29
Dünya futbolu

Didye Deşam: "Bu, Fransa üçün də uğurdur"

Əfsanəvi baş məşqçi Dembeleyə görə çox sevinib
"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"
00:10
Azərbaycan çempionatı

"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

İmad “Sumqayıt”la oyunda qol ötürməsi verməklə diqqət çəkib

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub