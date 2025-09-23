Şahin Diniyev “Kəpəz”ə qayıdır?

Dünən Adil Şükürovla yollarını ayıran “Kəpəz” baş məşqçi postuna Şahin Diniyevi gətirməyi planlaşdırır.
İdman.biz Futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Gəncə təmsilçisi 59 yaşlı mütəxəssislə əlaqəyə çıxıb.
Diniyev saytımıza açıqlamasında suala cavab vermək istəməsə də, xəbəri təkzib etməyib: “Əvvəlcədən nə isə deməyim düzgün olmaz. Real olmayan şeylər haqqında fikir bildirməyi sevmirəm. Belə bir məsələ var, ya yox – bunu gələcəkdə biləcəksiz. Əsas olan bu gündür. Nəsə olsa, açıqlanacaq”.
Qeyd edək ki, 2015-17-ci illərdə Gəncə təmsilçisinə rəhbərlik edən Şahin Diniyev ötən ilin noyabrında “Səbail”dən ayrılandan bəri işsizdir.
İdman.biz