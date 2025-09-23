24 Sentyabr 2025
Qurban Qurbanov: "Yaxşı məşqçi olmaq üçün futbolçu olmaq lazımdır"

23 Sentyabr 2025 10:35
"Yaxşı məşqçi olmaq üçün futbolçu olmaq lazımdır".

İdman.biz "Report"a istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumundakı (AIIF 2025) çıxışında deyib.

Onun sözlərinə görə, uğur qazanmaq üçün çox çalışmaq lazımdır: "Məncə, yaxşı məşqçi olmaq üçün futbolçu olmaq lazımdır. Bəzən futbolçu olduğum vaxtda özüm də məşqçiyə etiraz etmişəm. Amma peşəkar futbol oynamağa başlayanda futbolçu psixologiyasını öyrənməyə başladım. Uğurlu olmaq üçün həmişə çox çalışmağı üstün tutmuşam. İndi də bunu futbolçularıma aşılayrıam. Bəzən onların bundan xoşu gəlmir. Öz futbolçu olduğum illər yadıma düşür və çalışıram onları anlayaraq çox çalışmağı onlara aşılayım".

Baş məşqçi əlavə edib ki, "Qarabağ"ın istənilən qalibiyyəti xalqı sevindirir.

