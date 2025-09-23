Dembele 20 ildən sonra “Qızıl top”u qazanan ilk qaradərili futbolçu olub

Fransanın "Paris Sen-Jermen" klubunun hücumçusu Usman Dembele “Qızıl top” mükafatına sahib çıxaraq həm son 24 ildə Fransa komandası adından bu titula layiq görülən ilk futbolçu, həm də son 20 ildə “Qızıl top” qazanan ilk qaradərili oyunçu olub.
İdman.biz xəbər verir ki, bundan əvvəl bu mükafata sonuncu dəfə 2005-ci ildə “Barselona” və Braziliya millisinin üzvü Ronaldinyo sahib olmuşdu. Öz ölkəsini və klubunu eyni vaxtda təmsil edən son futbolçu isə 2001-ci ildə “Liverpul” və İngiltərə millisinin hücumçusu Maykl Ouen idi.
Qeyd edək ki, “Qızıl top” mükafatı 1956-cı ildən təqdim olunur. Bu mükafatı qazanan ilk qaradərili futbolçu isə 1965-ci ildə Portuqaliya millisinin və “Benfika”nın əfsanəsi Eysebiyo olub.
Vüqar Vüqarlı
İdman.biz