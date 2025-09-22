24 Sentyabr 2025
Roy Kin Mikel Artetanı passivlikdə tənqid edib - VİDEO

22 Sentyabr 2025 21:30
Roy Kin Mikel Artetanı passivlikdə tənqid edib - VİDEO

Sabiq “Mançester Yunayted” və İrlandiya millisinin yarımmüdafiəçisi, hazırda futbol eksperti olan Roy Kin “Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Artetanı tənqid edib.

İdman.biz xəbər verir ki, Kin bildirib ki, Artetanın yanaşması passivdir: “Artetaya baxanda mənə elə gəlir ki, onun fikri belədir: ‘Gəlin bu gün uduzmamağa çalışaq.’ Lakin digər komandaların səviyyəsi, xüsusilə son illərdə “Liverpul” və “Mançester Siti” nəzərə alınsa, bu kifayət etmir. Çox sayda heç-heçə sizi sürətlə hədəfə çatdırmayacaq. Onlar düşüncə tərzini dəyişdirməlidirlər.”

Ekspert əlavə edib ki, Arteta hər həftə komandası ilə fəxr etdiyini deyir: “Mən istərdim ki, bir gün çıxıb desin: ‘Xeyr, mən oyunçularımdan daha çoxunu gözləyirəm. Biz “Arsenal”ıq, böyük heyətimiz var, böyük məbləğ xərcləmişik, irəliləyirik.’ Hər həftə sadəcə ‘Bununla və bununla fəxr edirəm’ demək əvəzinə.”

Roy Kin hesab edir ki, baş məşqçi daha tənqidi olmalı və deməlidir ki, çempionluq titulu qazanmaq üçün hələ nəsə edilməlidir. Əks halda, mövsümün sonunda komandası yenə ikinci yerdə qalacaq: “Son üç ildə də ikinci olublar,” – Kin Sky Sports-a açıqlamasında belə deyib.

