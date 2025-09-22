24 Sentyabr 2025
AZ

Hakimlərin 5 turdakı fəaliyyəti: Əliyar Ağayev liderliyi ələ aldı

Futbol
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 16:57
46
Misli Premyer Liqasında 5 tur geridə qalıb. Keçirilən 29 oyunda ("Sabah" - "Qarabağ" görüşü təxirə salınıb) 13 baş hakim iş başında olub. Son turda daha bir ədalət təmsilçisi bu mövsüm baş hakim kimi debüt edib. Elvin Bayramov "Karvan-Yevlax" - "İmişli" matçında iş başında olub.

İdman.biz Fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, 5 turda 3 oyuna təyinat alan hakimlərin sayı 6-ya çatıb.

Söhbət Fərid Hacıyev, Əliyar Ağayev, Kamal Umudlu, Elçin Məsiyev, Rəvan Həmzəzadə və Cavid Cəlilovdan gedir.

Son turda debüt edən Elvin Bayramovla yanaşı, Kamranbəy Rəhimov və Əli Əliyev isə cəmi 1 dəfə iş başında olublar.

Beş turda hakimlər 100 sarı və 3 qırmızı, ümumilikdə 103 vərəqədən istifadə ediblər. Bu da hər oyuna orta hesabla 3,6 vərəqə deməkdir. Hamıdan çox Əliyar Ağayev əlini cibinə atıb. O, 3 oyunda 11-i sarı, 2-si qırmızı olmaqla, 13 vərəqə göstərib.

Əliyar Ağayev - 3 oyun

Meydan sahibi: 6 sarı, 2 qırmızı
Qonaqlar: 5 sarı, 0 qırmızı
Cəmi: 11 sarı, 2 qırmızı

Elçin Məsiyev - 3 oyun

Meydan sahibi: 5 sarı, 0 qırmızı
Qonaqlar: 6 sarı, 0 qırmızı
Cəmi: 11 sarı, 0 qırmızı

Kamal Umudlu – 3 oyun

Meydan sahibi: 5 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 5 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 10 sarı, 0 qırmızı

Fərid Hacıyev – 3 oyun

Meydan sahibi: 6 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 3 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 9 sarı, 0 qırmızı

Cavid Cəlilov – 3 oyun

Meydan sahibi: 2 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 7 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 9 sarı, 0 qırmızı

Rəvan Həmzəzadə – 3 oyun

Meydan sahibi: 4 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 3 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 7 sarı, 0 qırmızı

Tural Qurbanov – 2 oyun

Meydan sahibi: 4 sarı, 1 qırmızı

Qonaqlar: 7 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 11 sarı, 1 qırmızı

İnqilab Məmmədov – 2 oyun

Meydan sahibi: 3 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 6 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 9 sarı, 0 qırmızı

Rəşad Əhmədov – 2 oyun

Meydan sahibi: 3 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 6 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 9 sarı, 0 qırmızı

Rauf Cabarov – 2 oyun

Meydan sahibi: 2 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 2 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 4 sarı, 0 qırmızı

Əli Əliyev – 1 oyun

Meydan sahibi: 1 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 3 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 4 sarı, 0 qırmızı

Kamranbəy Rəhimov – 1 oyun

Meydan sahibi: 1 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 2 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 3 sarı, 0 qırmızı

Elvin Bayramov – 1 oyun

Meydan sahibi: 3 sarı, 0 qırmızı

Qonaqlar: 0 sarı, 0 qırmızı

Cəmi: 3 sarı, 0 qırmızı

