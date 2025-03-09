Lider "Qalatasaray" səfərdə "Alanyaspor"a qarşı

Türkiyə Super Liqasında 27-ci turun oyunları keçirilir.
İdman.biz xəbər verir ki, bu gün dörd qarşılaşma olacaq.
Lider "Qalatasaray"ın səfərdə 13-cü pillədəki "Alanyaspor"la matçı daha çox maraq doğurur. "Sarı-qırmızılar" ölkə çempionatında bu rəqiblə son dörd qarşılaşmada qalib gələ biliblər.
Türkiyə
Super Liqa, 27-ci tur
9 mart
14:30 "Sivasspor" – "Göztepe"
17:00 "Samsunspor" – "Adana Demirspor"
17:00 "Eyupspor" – "Konyaspor"
21:30 "Alanyaspor" – "Qalatasaray"
|
|
O
|
Q
|
Н
|
M
|
T
|
X
|
1
|
Qalatasaray
|
25
|
20
|
5
|
0
|
62-26
|
65
|
2
|
Fənərbaxça
|
25
|
19
|
4
|
2
|
63-23
|
61
|
3
|
Samsunspor
|
25
|
14
|
5
|
6
|
41-28
|
47
|
4
|
Beşiktaş
|
24
|
12
|
8
|
4
|
38-23
|
44
|
5
|
Eyupspor
|
25
|
11
|
7
|
7
|
37-27
|
40
|
6
|
Göztepe
|
24
|
10
|
6
|
8
|
42-30
|
36
|
7
|
Başakşehir
|
25
|
10
|
6
|
9
|
41-34
|
36
|
8
|
Rizespor
|
26
|
10
|
3
|
13
|
34-44
|
33
|
9
|
Antalyaspor
|
26
|
9
|
6
|
11
|
30-47
|
33
|
10
|
Trabzonspor
|
25
|
8
|
8
|
9
|
40-31
|
32
|
11
|
Qaziantep
|
24
|
9
|
5
|
10
|
33-34
|
32
|
12
|
Kasımpaşa
|
26
|
7
|
11
|
8
|
45-51
|
32
|
13
|
Alanyaspor
|
25
|
8
|
7
|
10
|
29-36
|
31
|
14
|
Konyaspor
|
25
|
7
|
7
|
11
|
31-38
|
28
|
15
|
Bodrum
|
26
|
7
|
6
|
13
|
18-29
|
27
|
16
|
Kayserispor
|
25
|
6
|
9
|
10
|
27-45
|
27
|
17
|
Sivasspor
|
25
|
6
|
6
|
13
|
28-41
|
24
|
18
|
Hatayspor
|
25
|
3
|
7
|
15
|
26-44
|
16
|
19
|
Adana Demirspor
|
25
|
2
|
4
|
19
|
23-57
|
-2 (-12)
İdman.biz