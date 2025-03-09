9 Mart 2025
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Lider "Qalatasaray" səfərdə "Alanyaspor"a qarşı

Futbol
Xəbərlər
9 Mart 2025 15:15
25
Lider "Qalatasaray" səfərdə "Alanyaspor"a qarşı

Türkiyə Super Liqasında 27-ci turun oyunları keçirilir.

İdman.biz xəbər verir ki, bu gün dörd qarşılaşma olacaq.

Lider "Qalatasaray"ın səfərdə 13-cü pillədəki "Alanyaspor"la matçı daha çox maraq doğurur. "Sarı-qırmızılar" ölkə çempionatında bu rəqiblə son dörd qarşılaşmada qalib gələ biliblər.

Türkiyə
Super Liqa, 27-ci tur
9 mart
14:30 "Sivasspor" – "Göztepe"
17:00 "Samsunspor" – "Adana Demirspor"
17:00 "Eyupspor" – "Konyaspor"
21:30 "Alanyaspor" – "Qalatasaray"

O

Q

Н

M

T

X

1

Qalatasaray

25

20

5

0

62-26

65

2

Fənərbaxça

25

19

4

2

63-23

61

3

Samsunspor

25

14

5

6

41-28

47

4

Beşiktaş

24

12

8

4

38-23

44

5

Eyupspor

25

11

7

7

37-27

40

6

Göztepe

24

10

6

8

42-30

36

7

Başakşehir

25

10

6

9

41-34

36

8

Rizespor

26

10

3

13

34-44

33

9

Antalyaspor

26

9

6

11

30-47

33

10

Trabzonspor

25

8

8

9

40-31

32

11

Qaziantep

24

9

5

10

33-34

32

12

Kasımpaşa

26

7

11

8

45-51

32

13

Alanyaspor

25

8

7

10

29-36

31

14

Konyaspor

25

7

7

11

31-38

28

15

Bodrum

26

7

6

13

18-29

27

16

Kayserispor

25

6

9

10

27-45

27

17

Sivasspor

25

6

6

13

28-41

24

18

Hatayspor

25

3

7

15

26-44

16

19

Adana Demirspor

25

2

4

19

23-57

-2 (-12)

İdman.biz

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