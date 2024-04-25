“Liverpul” derbidə "2" alıb - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasında 29-cu turun 4 oyunu baş tutub.
İdman.biz xəbər verir ki, “Liverpul” çempionluq yarışında ağır zərbə alıb.
Yurgen Kloppun yetirmələri Liverpul derbisində “Everton”a uduzublar. Bu məğlubiyyətdən sonra “qırmızılar”ın çempionluq şansı minimuma enib. “Arsenal”dan 3 xal geri qalan “Liverpul” “Mançester Siti”nin 1 xal qabaqlayır. “Şəhərlilər”in ehtiyatda 2 oyunu var.
“Mançester Yunayted” öz meydanında “Şeffild Yunayted”ə 4:2 hesabı ilə qalib gəlib.
İngiltərə Premyer Liqası
29-cu turun oyunları
“Vulverhempton” – “Bornmut” – 0:1
“Kristal Pelas” – “Nyukasl” – 2:0
“Everton” – “Liverpul” – 2:0
“Mançester Yunayted” – “Şeffild Yunayted” – 4:2
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