5 Fevral 2026
“Neftçi”dən mövsümdə ilk böyükhesablı səfər qələbəsi

2 Fevral 2026 13:25
“Neftçi”dən mövsümdə ilk böyükhesablı səfər qələbəsi

Azərbaycan Premyer Liqasının 18-ci turunda “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşan “Neftçi” mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbə qazanıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi rəqib meydanında 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.

“Ağ-qaralar” sonuncu dəfə belə nəticəyə 2023/2024 mövsümündə imza atmışdı. Bunu 624 gün gözləyən Bakı klubu 2024-cü il mayın 18-də “Səbail”in meydanında 3 cavabsız qola sevinib.

“Neftçi”nin səfərdəki 4 və ya daha çox top fərqli qələbəsi isə 2022/2023 mövsümündə qeydə alınmışdı. “Liv Bona Dea”dakı uğurdan 1030 gün əvvəl – 2023-cü il aprelin 8-də “Sumqayıt” qonaqların 4 cavabsız qoluna üzülüb.

