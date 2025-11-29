Afrika Çempionlar Liqasında dramatik sonluq - VİDEO

Afrika qitəsinin Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində mübarizə aparan Mərakeşin “Berkat” klubu ilə Nigeriyanın “Rivers Yunayted” klubu arasında baş tutan oyunun son dəqiqləri dramatik alınıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, hesab 1:0 səfər Nigeriya klubun xeyrinə olsa da, Mərakeş klubu 90+7-ci və 90+8-ci dəqiqələrdə qol vuraraq oyunun taleyini həll edib.
Bu məğlubiyyətdən sonra Nigeriyanın “Rivers Yunayted”in pley-off şansları demək olar ki, sıfıra enib.
