24 Noyabr 2025
AZ

Dopinq, yoxsa təsadüf? - İdman.Biz azərbaycanlı velosipedçinin işini araşdırıb

Velosiped idmanı
Müsahibə
22 Noyabr 2025 14:00
91
Dopinq, yoxsa təsadüf? - İdman.Biz azərbaycanlı velosipedçinin işini araşdırıb

Bir neçə gün əvvəl məlum olub ki, Azərbaycan velosipedçisi Artyom Proskuryakov müsbət dopinq testinə görə ölkə yığmasından müvəqqəti olaraq kənarlaşdırılıb. İdmançının “kəşfiyyat testi” bu ilin sentyabr ayında Kiqalidə (Ruanda) keçirilən UCI şosse velosipedi üzrə dünya çempionatında aparılıb. Atletin qanında metamfetamin və onun metabolitləri aşkarlanıb.

Bu xəbər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

İdman.Biz metamfetaminin hansı məhsullarda ola biləcəyini və insan orqanizminə necə təsir göstərdiyini araşdırmağa qərar verib.

Metamfetamin amfetamin qrupuna daxil olan güclü psixostimulyatordur, mərkəzi sinir sisteminə ciddi təsir edir və sağlamlığa böyük zərər vura bilər. Bu, yüksək dərəcədə asılılıq yaradan maddədir. Metamfetamin dərman vasitəsi kimi qeydiyyatdan keçməyib və Azərbaycan da daxil olmaqla, əksər ölkələrdə istifadəsi qadağandır. Bəzi dövlətlərdə SDAQ və ya piylənmə müalicəsində istifadə olunan nadir preparatlar üçün istisnalar mövcuddur. Lakin mütəxəssislər metamfetaminin hətta tibbi məqsədlərlə istifadəsinin belə yüksək asılılıq riski daşıdığını və orqanizmə dağıdıcı təsir göstərə biləcəyini bildirirlər.

Diyetoloq Nərgiz Əhmədova İdman.Biz-ə açıqlamasında vurğulayıb ki, metamfetamin heç bir qanuni arıqlama vasitəsinin tərkibində olmur və qanuni nutrasivtlərin, vitamin komplekslərinin və idman qidalarının tərkibində də mövcud deyil:

“Metamfetamin amfetamin qrupuna aid sintetik psixostimulyatordur və tam şəkildə antidopinq qaydaları ilə qadağan olunub. Standart arıqlama məhsullarından və ya aptek çaylarından bu maddənin təsadüfən orqanizmə düşməsi mümkün deyil”.

Bununla yanaşı, mütəxəssis bazarda çoxlu sayda sertifikatlaşdırılmamış əlavələrin, “yağyandırıcıların” və arıqlama çaylarının mövcud olduğunu qeyd edib. Onların tərkibinə bəyan edilməmiş sintetik stimulyatorlar daxil ola bilər:

“Bunlara fenetilamin törəmələri, DMAA, DMBA, BMPEA və efedrin analoqları daxildir. Bu maddələrin metabolitləri laboratoriya testlərində çarpaz reaksiya verərək amfetaminə bənzər profil yarada bilər ki, bu da bəzən metamfetaminin mövcudluğu kimi qiymətləndirilir. Belə hallar xüsusilə apteklərdən kənar əldə edilən keyfiyyətsiz enerji və ya arıqlama vasitələrindən istifadə edən yeniyetmələr və gənc idmançılar arasında tez-tez rast gəlinir. Bu məhsulların tərkibində stimulyatorlar adətən qablaşdırmada göstərilmir. Buna görə də 18 yaşlı idmançının qanında amfetamin izi aşkar olunması mütləq şəkildə qadağan edilmiş maddəni məqsədli şəkildə qəbul etməsi anlamına gəlmir”.

Metamfetaminin idman nəticələrinə təsirinə gəlincə: mərkəzi sinir sisteminin psixoaktiv stimulyatorları yorğunluq hissini qısa müddətə azalda və güc artımı effekti yarada bilər. Lakin onların fiziki iş qabiliyyətinə real təsiri tam olaraq araşdırılmayıb.

“British Journal of Sports Medicine” (2009) jurnalında dərc olunmuş araşdırmada göstərilir ki, L-metamfetaminin (maddənin sui-istifadə olunmayan ölçüsü) kiçik dozaları stasionar velosipeddə fiziki iş qabiliyyəti göstəricilərini yaxşılaşdırmır, lakin diastolik arterial təzyiqi bir qədər yüksəldə bilər.

“Sports Medicine - Open” (2022) jurnalında dərc olunmuş mövzu üzrə sistematik icmal isə metamfetaminin fiziki aktivliyə təsirini araşdıran cəmi bir tədqiqatın mövcud olduğunu — məhz yuxarıda qeyd olunan araşdırmanı — bildirir. Müəlliflər məlumatların kifayət qədər olmadığını və maddənin təsirlərinin daha ətraflı öyrənilməsinə ehtiyac duyulduğunu vurğulayırlar.

Qeyd edək ki, hazırda Artyom Proskuryakovun orqanizminə qadağan edilmiş maddələrin necə düşməsi ilə bağlı araşdırma aparılır. İdmançının B nümunəsinin təkrar testini tələb etmək hüququ var.

Leyla Eminova

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bakı-Xankəndi” yarışına hazırlıq: Beynəlxalq velosiped liderləri Kopenhagendə bir araya gəldi - FOTO
13:40
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” yarışına hazırlıq: Beynəlxalq velosiped liderləri Kopenhagendə bir araya gəldi - FOTO

Kopenhagendə AIOCC-nin Baş Assambleyası keçirilib

18 yaşlı idmançımızın qanında narkotik aşkarlanıb? - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
21 Noyabr 15:25
Velosiped idmanı

18 yaşlı idmançımızın qanında narkotik aşkarlanıb? - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasından bildirib ki, bu ilin iyul ayında aparılan test zamanı idmançının nəticələri təmiz olub
İtalyan idmançı motosikletinə “evlilik təklifi” etdi - VİDEO
17 Noyabr 18:04
Velosiped idmanı

İtalyan idmançı motosikletinə “evlilik təklifi” etdi - VİDEO

Marko Bedzekki uğurlu nəticələrini özünəməxsus şəkildə qeyd edib
“Biz Qarabağın bütün sakinlərini həyəcanlandırdıq” - Firdovsi Kərimovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
15 Noyabr 15:35
Velosiped idmanı

“Biz Qarabağın bütün sakinlərini həyəcanlandırdıq” - Firdovsi Kərimovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanın ilk “Ironman”ı Firdovsi Kərimov “Velosipedlə Qarabağa - Qələbənin izi ilə” veloyürüşü haqqında danışdı
Bakı məktəbliləri arasında velosiped yarışı keçirilib - FOTO
15 Noyabr 11:55
Velosiped idmanı

Bakı məktəbliləri arasında velosiped yarışı keçirilib - FOTO

Fərqlənən komandalar medal, diplom və pul mükafatı ilə təltif ediliblər
“Zəfərin izi ilə” veloyürüşünün final mərhələsi Xankəndidə keçirilib - FOTO/VİDEO
13 Noyabr 16:05
Velosiped idmanı

“Zəfərin izi ilə” veloyürüşünün final mərhələsi Xankəndidə keçirilib - FOTO/VİDEO

Yarışda Milli Qəhrəman, general-polkovnik Mədət Quliyev də iştirak edib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq