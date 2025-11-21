24 Noyabr 2025
AZ

Qurban Qurbanov “Sumqayıt”ın oyunçusuna verilmış qırmızı vərəqə barədə: “Ola bilər ki, səhv qərar idi” - VİDEO

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
21 Noyabr 2025 23:19
120
Qurban Qurbanov “Sumqayıt”ın oyunçusuna verilmış qırmızı vərəqə barədə: “Ola bilər ki, səhv qərar idi” - VİDEO

“Çox vacib 3 xaldır. Fasilədən sonra komanda olaraq oyun ritmindən düşürük”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Misli Premyer Liqasının XII turunda “Sumqayıt”la oyundan sonra deyib.

Qarşılaşma 4:2 hesabı ilə “Qarabağ”ın xeyrinə qurtarıb.

“Çox yaxşı, maraqlı oyun getdi. Qarşımızda da yaxşı rəqib var idi. Bu gün oyuna fərqli sistemdə başladılar. Biz fərqli hazırlaşmışdıq. Qarşımızda beşli müdafiə görəndə bəzi anlaşılmazlıqlar oldu. Amma get-gedə oyunu ələ ala bildik. Əsl futbol atmosferi var idi”, - baş məşqçi bildirib.

Qurbanov “Sumqayıt”ın oyunçusuna verilmiş qırmızı vərəqənin səhv qərar ola biləcəyini istisna etməyib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru
21:19
Azərbaycan çempionatı

II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru

“Qaradağ Lökbatan” 27 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”
19:07
Azərbaycan çempionatı

Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”

Belaruslu qapıçı gərgin məşqlərin nəticəsində qələbə qazanıldığını düşünür
Ağasəlim Mircavadov: “Samir Abasovu istefaya göndərsələr, kim gələcək?”
17:55
Futbol

Ağasəlim Mircavadov: “Samir Abasovu istefaya göndərsələr, kim gələcək?”

Təcrübəli mütəxəssis paytaxt təmsilçisinin hazırkı durumu haqqında fikirlərini bölüşüb
Vaqif Sadıqov: “Ümid edirik ki, “Neftçi” rəhbərliyi baş məşqçi məsələsində ən doğru addımı atacaq”
16:40
Futbol

Vaqif Sadıqov: “Ümid edirik ki, “Neftçi” rəhbərliyi baş məşqçi məsələsində ən doğru addımı atacaq”

O, baş məşqçi Samir Abasovun istefaya göndərilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə də toxunub
Azər Salahlı: “Mənim üçün prinsipiallıq önəmli idi və uduzmaq istəmirdim”
15:40
Futbol

Azər Salahlı: “Mənim üçün prinsipiallıq önəmli idi və uduzmaq istəmirdim”

Oyunçu “Neftçi”dən ayrıldığı dönəmə də toxunub
Misli Premyer Liqasının XII turu “Sabah” üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olub
15:10
Futbol

Misli Premyer Liqasının XII turu “Sabah” üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olub

Yarışın 33 illik tarixində ən çox heç-heçə edən komanda “Neftçi”dir - 222.
Emin Mahmudov nəticəni biabırçı adlandırdı: “Boş qapıya top vura bilmirik”
14:55
Futbol

Emin Mahmudov nəticəni biabırçı adlandırdı: “Boş qapıya top vura bilmirik”

Kapitan hücumda pis oynamadıqlarını vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq