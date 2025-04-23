Ансу Фати выходит в старте "Барселоны": ящик с водой может спать спокойно

Ханс-Дитер Флик сделал неожиданный выбор в стартовом составе «Барселоны» на матч 33-го тура Ла Лиги против «Мальорки» — в атаке с первых минут вышел на поле Ансу Фати.

Как передаёт İdman.biz, для форварда это первое появление в основе с осени 2024 года и всего второй старт в текущем сезоне.

Фати провёл лишь восемь матчей в нынешней кампании (менее 200 минут на поле) и не отметился результативными действиями. Однако теперь у него будет шанс доказать свою полезность, особенно после недавнего инцидента: в предыдущем туре, не выйдя на замену в матче с «Сельтой», он демонстративно ударил ногой по ящику с бутылками воды у кромки поля, чем явно выразил недовольство.

Контракт Фати с «Барселоной» действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

Перед матчем «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице с 73 очками, а «Мальорка» идёт седьмой, набрав 44 очка.

İdman.biz