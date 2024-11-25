Символическая сборная мира по красным карточкам

Кто получил больше всех красных карточек в итории футбола? Представляем самую грубую сборную мира

İdman.biz представляет статью со ссылкой на Бомбардир.ру.

Рекордсмены по красным карточкам в футболе

История футбола знает множество символических сборных мира. Сегодня мы представим вам самую грубую футбольную команду. 11 игроков, вошедших в нее, в сумме собрали за карьеру 249 красных карточек. Причем грубили представители разных поколений.

Тренировать такую команду мог бы Хави, получивший за сезон-2023/24 три красных карточки – огромный показатель для тренера.

Исходя из игровых амплуа футболистов, наша команда нарушителей правил "играет" по схеме 1-3-1-4-2.

Йенс Леманн – 7 удалений

Самый дисциплинированный игрок этой символической сборной. На фоне других коллег-грубиянов – просто пай-мальчик. Карьера вратаря длилась с 1989-го по 2011-й год. Кроме получения красных карточек, Леманн сумел выиграть несколько трофеев:

с "Шальке 04" – Кубок УЕФА;

в составе "Милана" – чемпион Италии;

в составе дортмундской "Боруссии" – чемпион Германии;

с "Арсеналом" – АПЛ, КУбок и Суперкубок Англии.

Со сборной Германии становился призером двух чемпионатов мира и чемпионата Европы.

Дважды признавался лучшим вратарем по версии УЕФА и однажды – по версии ФИФА.

Паоло Монтеро – 21

Футбольная карьера Паоло Монтеро продолжалась с 1990-го по 2007-й год. Наибольшего авторитета и успехов игрок добился, выступая за "Ювентус": 4 раза был чемпионом Италии и 3 раза – обладателем Суперкубка страны. Лигу чемпионов так и не выиграл, хотя 3 раза был финалистом. По разу становился обладателем Суперкубка Европы, Кубка Интертото и Межконтинентального кубка.

В составе сборной Уругвая был однажды призером Кубка Америки.

Серхио Рамос – 29

Карьера испанского защитника продолжалась с 2004-го по 2024 год. Будучи 29 раз удаленным с поля, Серхио Рамос собрал внушительную коллекцию трофеев. С "Реалом" футболист 5 раз был чемпионом Испании, 2 раза брал Кубок, 4 раза Суперкубок страны. Также с мадридским клубом Рамос выиграл 4 Лиги чемпионов и столько же Клубных чемпионатов мира, 3 Суперкубка УЕФА. С "ПСЖ" дважды выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны.

Выступая за сборную Испании, выиграл чемпионат мира и два чемпионата Европы. Дважды признавался лучшим защитником по версии УЕФА и один раз был лучшим игроком Клубного чемпионата мира.

Сириль Руль – 27

Защитник играл с 1993 по 2010 годы во французских командах Лиги 1. Один раз был обладателем французского Кубка Лиги. При жесткой манере игры и частых удалениях ни разу не нанес сопернику тяжелой травмы.

Херардо Бедойя – 46

Футбольная карьера колумбийского полузащитника продолжалась с 1995-го по 2015-й год. Учитывая количество полученных за карьеру красных карточек, Херардо Бедойя – самый "авторитетный" из всех нарушителей в нашем списке. Формально, он может быть капитаном этой команды.

Несмотря на 46 удалений, Бедойя успевал завоевывать трофеи. На клубном уровне он 3 раза выигрывал чемпионат Колумбии и 1 раз – чемпионат Аргентины. В составе сборной Колумбии завоевал в 2001 году Кубок Америки.

Рикарду Куарежма – 14

Играл на профессиональном уровне с 2001-го по 2022-й год. Выступая за португальские клубы, вингер становился 4 раза чемпионом Португалии, дважды был обладателем Кубка и трижды Суперкубка страны, обладателем Межконтинентального кубка.

Является двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка страны и победителем Лиги чемпионов в составе "Интера". 2 раза Куарежма становился чемпионом Турции, брал Кубки Турции и Англии. Завоевал Кубок Президента ОАЭ.

В составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы.

Эдгар Давидс – 25

На высшем уровне хавбек играл с 1991 по 2013 год. Этого игрока по прозвищу "Питбуль" помнят болельщики Нидерландов, Италии, Испании и Англии – в этих странах Эдгар успел поиграть.

В составе "Аякса" Давидс по 3 раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов. С амстердамской командой "Хищник" завоевал Кубок УЕФА, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Выступая за "Ювентус", трижды был чемпионом Италии, 2 раза завоевывал Суперкубок страны, выигрывал Кубок Интертото. С "Интером" добавил к трофеям Кубок Италии.

Со сборной Нидерландов был призером чемпионата мира и дважды – чемпионата Европы.

Франческо Тотти – 16

Всю свою профессиональную карьеру (1992 – 2017 г.г.) провел в римской "Роме". Один раз становился со столичной командой чемпионом Италии, по 2 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. С итальянской сборной был чемпионом мира.

Сесар Дельгадо – 22

Годы карьеры: 2001 – 2019. На клубном уровне был чемпионом и обладателем Кубка Франции. Играя в Мексике, признавался лучшим иностранным футболистом и лучшим игроком на позиции правого нападающего.

В составе сборной Аргентины по разу выигрывал Олимпийские игры и Панамериканский Кубок.

Эмилиано Альфаро – 27

Годы выступлений уругвайского форварда на высшем уровне – 2005-2021. Из известных команд выступал только в "Лацио", но там провел жалких 8 матчей за 3 года, в основном катаясь по арендам.

Серьезных побед в карьере Альфаро нет, зато целых 27 удалений – есть.

Златан Ибрагимович – 15

Карьера шведской легенды началась в 1999-м году и завершилась в 2023-м. Выступал за три итальянских клуба, с которыми выиграл 7 чемпионских титулов (2 из которых позже аннулировали), 3 Суперкубка Италии. В составе "Барселоны" был чемпионом Испании, дважды обладателем Суперкубка страны, брал Суперкубок УЕФА и побеждал в Клубном чемпионате мира.

С "ПСЖ" 4 раза становился чемпионом Франции, 2 раза владел Кубком страны и по 3 – Суперкубком и Кубком французской лиги. В составе "МЮ" завоевывал Кубок английской лиги и Суперкубок Англии, побеждал в Лиге Европы УЕФА.

Был лучшим бомбардиром чемпионатов Италии и Франции суммарно 5 раз.

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