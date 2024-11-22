"Барселона" - "Реал" - 3:3

Объявлен список игроков, сыгравших больше всего матчей за испанские клубы.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS объявил список сыгравших 700 и более матчей в составе одной команды с учетом всех турниров.

На данный момент такой показатель у 7 игроков. Рекорд принадлежит Лионелю Месси, сыгравшему за «Барселону» 778 матчей.

В список вошли представители трех клубов. У «Барселоны» и «Реала» по три игрока. Еще один игрок - представитель «Севильи».

1. Лионель Месси («Барселона») – 778

2. Хави («Барселона») – 767

3. Рауль («Реал») – 741

4. Икер Касильяс («Реал») – 725

5. Серхио Бускетс ("Барселона") - 722

6. Мануэль Санчис («Реал») – 710

7. Хесус Навас («Севилья») – 700

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