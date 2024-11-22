"Барселона" - "Реал" - 3:3

Объявлен список игроков, сыгравших больше всего матчей за испанские клубы.
Как сообщает İdman.biz, IFFHS объявил список сыгравших 700 и более матчей в составе одной команды с учетом всех турниров.
На данный момент такой показатель у 7 игроков. Рекорд принадлежит Лионелю Месси, сыгравшему за «Барселону» 778 матчей.
В список вошли представители трех клубов. У «Барселоны» и «Реала» по три игрока. Еще один игрок - представитель «Севильи».
1. Лионель Месси («Барселона») – 778
2. Хави («Барселона») – 767
3. Рауль («Реал») – 741
4. Икер Касильяс («Реал») – 725
5. Серхио Бускетс ("Барселона") - 722
6. Мануэль Санчис («Реал») – 710
7. Хесус Навас («Севилья») – 700
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