Монстры менталитета: как "Байер" проводит исторический сезон

Выделяем факторы успеха «фармацевтов».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Текущий сезон Бундеслиги стал историческим, но не для команды, выигравшей предыдущие 11 титулов. В этот раз «Байер» досрочно решил все вопросы и впервые в истории клуба стал чемпионом, не проиграв ни одного матча. У «фармацевтов» есть все шансы побить рекорд «Баварии» десятилетней давности по наибольшему количеству очков, когда-либо набранных в одном сезоне Бундеслиги.

Это показывает, что даже мюнхенский клуб в свои лучшие времена, возможно, не смог бы конкурировать с этим «Байером». Это выдающееся достижение является свидетельством того, что команде все работают в гармонии друг с другом. «Фармацевты» показали мастер-класс на поле и за его пределами. Правильный подбор футболистов и качественная работа тренерского штаба предоставили этим игрокам платформу для достижения величия.

Трансфер Алекса Гримальдо должен войти в историю лучших подписаний свободных агентов. Голы Виктора Бонифаса в начале сезона вдохновили всю команду и «Байер» продолжил забивать даже после его травмы. Важными моментами являются также лидерские качества Гранита Джаки и великолепные выступления не по годам развитого Флориана Вирца. А в центре этой истории – Хаби Алонсо.

Все это кажется нереальным, если вспомнить, где находился Леверкузен, когда Алонсо был назначен на должность главного тренера в октябре прошлого сезона. Это была предпоследняя команда Бундеслиги. «Отправной точкой была команда без доверия, игроки без веры. Это была трудная ситуация. Действительно трудная ситуация для Хаби», – сказал спортивный директор «фармацевтов» Симон Рольфес. Через 18 месяцев «Байер» стал лучшей командой Германии, а может и всей Европы.

У Алонсо был опыт профессионального футболиста, и он продемонстрировал некоторые доказательства своего стремления построить тренерскую карьеру, но назначение его на первую высшую должность все еще было рискованным решением. Рольфес сделал ставку на молодого специалиста, который в свое время работал с лучшими тренерами Европы.

Будучи частью победоносной сборной Испании и выступая под руководством Пепа Гвардиолы в «Баварии», Хаби, по понятным причинам, делает ставку на владение мячом. Обладатель трофеев под руководством Рафаэля Бенитеса и Жозе Моуринью также знает, как сделать так, чтобы его команду было трудно победить. Добавьте к этому победу в Лиге чемпионов под руководством Карло Анчелотти, мастера управления раздевалкой, и можно получить топового специалиста, который учился у лучших.

Собрать все воедино в неработающей команде – очень сложное дело. Но, как объясняет бывший форвард «Байера» Ульф Кирстен, Алонсо необычен тем, что у него аура великого игрока, при этом нет ощущения, что он уже все знает. Когда тренер сам желает учиться и развиваться вместе со своей командой – это выглядит очень привлекательно.

Алонсо унаследовал молодую команду, способную быстро контратаковать, но хотел объединить ее более терпеливым подходом. В прошлом сезоне, подняв «фармацевтов» на 6-е место, Хаби смог сделать это относительно сдержанным способом. В нынешней кампании Леверкузен преобразился. Показатель владения мячом увеличился с 51,8% за игру до 63,4% – это самый большой рост среди всех команд в европейских топ-лигах. При этом «Байер» все еще может пробиваться сквозь соперников и через контратаки, продвигаясь вперед на большой скорости.

Прорыв случился еще в прошлом сезоне, но лето было решающим. Дело не только в том, что Леверкузен блестяще отработал на трансферном рынке, клуб и раньше находил качественных игроков, а в том, что Алонсо смог определить точные характеристики футболистов, которые ему были необходимы, чтобы вывести команду на новый уровень. Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус высоко оценил кадровый подход испанца. Раньше они работали только с молодым поколением. Однако Хаби подумал, что для борьбы за чемпионство нужны и опытные игроки.

В этом плане выделяется 31-летний Джака, который стал генералом полузащиты в «Байере». Йонас Хофманн, которому тоже 31 год, стал еще одним разумным приобретением. Но некоторые другие подписания были провидческими. Бонифасе, перевезенный из Бельгии, быстро забил 7 голов в своих первых пяти матчах в Бундеслиге и выдал перспективный старт. Но, пожалуй, лучшим трансфером межсезонья для «фармацевтов» стал Гримальдо. В Леверкузене 28-летний фулбек стал и креативщиком, и бомбардиром. Больше него забил только Бонифасе.

Гримальдо вышел на поле в стартовом составе в 29 из 30 матчей Бундеслиги, что подчеркивает его статус. Но есть и другие важные игроки. Бонифасе пропустил длительный период с декабря по апрель, но Патрик Шик хорошо его заменил, и победы продолжали прибывать. Защитник Джонатан Та провел великолепный сезон, но Леверкузен не пропустил ни одного гола в трех матчах Бундеслиги без его участия. Успех в кубковых турнирах, в которых Алонсо часто проводит ротацию, подчеркивает глубину этого состава.

Наличие игроков, которые могут помочь со скамейки запасных, стало важным фактором, позволившим «Байеру» набирать очки в конце матчей. «Фармацевты» заработали 8 баллов, забивая после 75-й минуты, за что из прозвали «монстрами менталитета». Наиболее драматические примеры этого случились в Лиге Европы. Уступая «Карабаху» в 2 мяча, Шик дважды забил в добавленное время и Леверкузен одержал победу. В матче с «Вест Хэмом» очередные 2 поздних гола сломили сопротивление «молотобойцев». В поединке против дортмундской «Боруссии» «Байер» сравнял счет на 7-й компенсированной минуте. Вера игроков ощутима.

Если бы, например, мадридский «Реал» совершил такие подвиги, это объясняли бы частью культуры и врожденной веры в себя, которая приходит с историей клуба – одного из самых успешных в истории. Но Алонсо добился успеха в клубе, который не славится большими победами. Прозвище «Неверкузен», навсегда связанное с 2002-м годом, когда «Байер» проиграл 3 трофея, включая Лигу чемпионов, стало их определяющим фактором. Хаби убрал этот ярлык, сбросив «Баварию» с трона и стильно выиграв чемпионский титул для Леверкузена.

Решением остаться на своем посту, несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Баварии», Алонсо заставил уважать себя еще больше. Да и нет никаких признаков того, что эта история должна быстро закончиться. У «Байера» есть возможность построить что-то еще более масштабное. Но это другой разговор. То, чего уже добились «фармацевты», подойдя к концу апреля без поражений, заслуживает того, чтобы это можно было назвать одним из величайших сезонов в европейской истории. Выдающееся достижение для Леверкузена. Выдающееся достижение для любого клуба. По материалам Sky Sports

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