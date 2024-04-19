Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить "Баварию" - Mundo Deportivo

Французский футбольный тренер Зинедин Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию», сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, люди, знакомые с ходом переговоров между двумя сторонами, считают сделку, которая ещё не подписана, практически состоявшейся. Также сообщается, что Зидан планирует попросить руководство немецкого клуба об усилении, особенно в оборонительной линии.

Нынешний тренер Томас Тухель летом досрочно покинет «Баварию». Соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении.

После 29 туров «Бавария» занимает второе место с 63 очками. Лидирует в чемпионате леверкузенский «Байер» (79 очков).

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