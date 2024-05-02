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Эти бомбардиры опередили Гарри Кейна

Мировой футбол
Новости
2 Мая 2024 12:08
Эти бомбардиры опередили Гарри Кейна

Объявлен список лучших бомбардиров высших лиг национальных чемпионатов 2024 года.

Как передает İdman.biz, в таблицу IFFHS вошли бомбардиры, забившие как минимум 11 голов.

За первые 4 месяца года этого добились 42 игрока. Имре Бадаласси возглавляет список. Итальянский бомбардир "Тре Пенне" в чемпионате Сан-Марино» отличился 16 раз.

Швед Виктор Дьекереш занимает второе место с 15 голами за «Спортинг». Люк де Йонг из Нидерландов на третьем месте, он забил за ПСВ 15 голов.

Отметим, что лучший результат в лигах «Большой пятерки» принадлежит Гарри Кейну. Английский нападающий «Баварии» с 14 голами идет на 4-м месте.

İdman.biz

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