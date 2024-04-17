Лига Чемпионов: определились первые полуфиналисты - ВИДЕО

Стартовали ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоялись два матча.

«Барселона» и «ПСЖ» встретились в Испании. Французам удалось компенсировать домашнее поражение. «Барселона» открыла счет в ответном матче, но красная карточка Араухо разрушила планы. Забив 4 гола, «ПСЖ» вышел в полуфинал.

Еще один матч состоялся в Дортмунде. «Боруссия» взяла реванш у «Атлетико», которому она проиграла на выезде. «Желто-черные» победили со счетом 4:2.

Отметим, что двое других полуфиналистов определятся сегодня.

Лига чемпионов

1/4 финала, ответные игры

16 апреля

23:00. «Барселона» – ПСЖ – 1:4

Голы: Рафинья, 12 – Дембеле, 40. Витинья, 54. Мбаппе, 61 (пен.), 89

Первая игра – 3:2

23:00. «Боруссия» Д – «Атлетико» – 4:2

Голы: Брандт, 34. Маатсен, 39. Фуллкруг, 71. Забитцер, 74 - Хуммельс, 49 (автогол). Корреа, 64

Первая игра – 1:2

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