"Фенербахче" присуждено техническое поражение

«Фенербахче», покинувший поле в Суперкубке Турции, получил техническое поражение (3:0) и оштрафован на 4 миллиона турецких лир.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет профессионального футбола Турции.

Из-за инцидентов и лозунгов болельщиков «Галатасарая» на стадионе «желто-красные» были оштрафованы на общую сумму в 212 тысяч турецких лир.

Представителю клуба Ахмету Кетенчи, который увел игроков «Фенербахче» с поля, запретили посещать стадионы на 60 дней и оштрафовали на 520 тысяч турецких лир.

Отметим, что «Фенербахче», не согласный с решениями Федерации футбола Турции, вывел на матч за Суперкубок ксвою оманду U-19. После того, как «Галатасарай» открыл счет на 1-й минуте, «Фенербахче» решил покинуть поле.

İdman.biz