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Лига чемпионов: Прерванные серии, рекорды - СТАТИСТИКА

Мировой футбол
Новости
10 Апреля 2024 17:25
Лига чемпионов: Прерванные серии, рекорды - СТАТИСТИКА

Стартовала 1/4 финала Лиги чемпионов

Как сообщает İdman.biz, IFFHS подготовил статистический отчет по первому игровому дню.

Бернардо Силва, забивший гол за 1 минуту и 48 секунд, является вторым игроком, который быстрее всех нашел путь к воротам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Марио Манджукич («Ювентус») сделал это в 2018 году за 1 минуту и 17 секунд.

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 22 игр. В истории турнира только «Манчестер Юнайтед» имеет более длинную серию - 25 матчей.

Десятипобедная серия «Манчестер Сити» прервана. Это рекорд английских клубов.

«Реал» забил в 34-й раз подряд в домашнем матче плей-офф турнира. Это турнирный рекорд.

Второй раз в истории плей-офф три гола были забиты за первые 14 минут матча. В 2019 году поединок «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» начался с ранних голов. Тогда, на 11-й минуте, счет был 2:2.

Бернардо Силва забил второй по времени гол со штрафного. В 1993 году Микаэль Нильссон из «Гетеборга» забил в ворота ПСВ со штрафного через 1 минуту и 10 секунд после начала матча.

«Реал» пропустил гол со штрафного в шестой раз за последние 19 лет. Все эти голы забиты в домашних играх.

«Реал» пропустил все три гола ударом из-за пределов штрафной площадки. Последний раз испанский клуб сталкивался с подобной ситуацией в 2016 году в матче против «Легии». Встреча с «Баварией» в 2000-и году стала последней такой игрой дома.

«Барселона» стала последней командой, забившей три гола из-за пределов штрафной. Это совпало со встречей с «Манчестер Юнайтед» в 2019 году.

Йошко Гвардиол забил свой первый гол в составе «Манчестер Сити».

Родриго забил свой 20-й гол в Лиге чемпионов за «Реал» в возрасте 23 лет и 91 дня. В истории клуба только Раулю удалось сделать это раньше - в возрасте 22 лет и 297 дней.

Прервал неудачную серию «Арсенал», проигравший «Баварии» трижды подряд со счетом 1:5.

Леандро Троссард не покидал поле без гола в своих первых 4 домашних матчах. За всю историю турнира этого добились три игрока - Алессандро Дель Пьеро, Фредерик Канут и Оскар.

Последний раз 10 голов в первый день четвертьфинала были забиты в 2011 году. «Реал» обыграл «Тоттенхэм» 4:0, «Шальке» - «Интер» - со счётом 5:2.

Отметим, что матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:3, а игра между «Арсеналом» и «Баварией» - 2:2.

İdman.biz

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