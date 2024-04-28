Феномен нового сезона. У Салаха, Холанда и Левандовского хорошая статистика и спорный футбол

Цифры не защищают от критики.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

После поражения от «Эвертона» с разницей 2:0 шансы «красных» на чемпионство в АПЛ резко упали. Салах не спас, как и против «Аталанты» в Лиге Европы. В дерби города Ливерпуля у египтянина семь ударов по чужим воротам – статистика на его стороне, но знакомой фамилии нет на табло. Эксперт Каррагер, легенда «красных», не пощадил лидера команды Клоппа:

Мо Салах похож на собственную тень, особенно после травмы. Он легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из лучших за все времена, но сейчас далек от привычного уровня. Думаю, с новым тренером будут обсуждать будущее Мо, ведь у него остался лишь один год по контракту.

«Ливерпуль» определился с основным кандидатом на пост менеджера. А Клоппа его старая гвардия разочаровала – Салах не вытащил команду в финал Лиги Европы и вряд ли сделает чемпионом АПЛ. Статистика крутая – 23 гола и 12 ассистов в названных выше турнирах, но игра спорная. Салах слишком часто теряет мяч, хотя и находил Нуньеса пасами в чемпионате.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Классический случай, хорошо изученный и много раз проговоренный, ведь это центральная тема сезона. Футболист, который заслужил приз лучшему игроку прошлого календарного года от ФИФА – не было причин вручать награду Месси, ведь не учитывались результаты ЧМ-2022, в новом сезоне превратился в огромный маяк. Но Эрлинг не светит атакующему кораблю Гвардиолы в критический штормовой момент. Неудачи Холанда в центральных поединках стали традицией для «горожан».

Форвард не уничтожил «Реал», против ключевых соперников в АПЛ выступал бледно. Молодой нападающий собрал 20 голов в АПЛ, но сколько раз огорчил? Много говорят о промахах Нуньеса, и это правильный акцент, но у Холанда 30 не использованных «больших моментов» в АПЛ против 26 у Дарвина из «Ливерпуля». Представьте, что «Манчестер Юнайтед» заберет у Гвардиолы Кубок Англии – всякое на «Уэмбли» случалось, а у Артеты получится взять чемпионство в АПЛ. Тогда эти три десятка промахов Холанда обязательно вспомнят.

Роберт Левандовский («Барселона»)

У каталонцев странные времена. Хави, который в бытность игроком вел себя адекватно, в качестве тренера по эмоциям стал аналогом Абаскаля. Сначала тренер заявил, что обязательно продолжит работу с командой. Через два дня, не предупреждая никого в клубе, объявил об уходе. И не сдержал слово, хотя несколько раз зло отвечал журналистам, что не передумает. Ломаная линия поведения хорошо сочетается с действиями Левандовского на втором году в Испании. Первый сезон был крутым – чемпионство, 23 гола и 7 ассистов в Примере. Теперь тоже остается статистика, есть 13 мячей и 8 голевых передач, но Роберт не добавляет «Барселоне» солидности.

Также Левандовский не помог защитить титул чемпионов Испании. Команда Хави несколько раз проигрывала «Реалу», в том числе с разницей 4:1. Каталонцы дома пропускали пять мячей от «Вильярреала», неудачно играли против «Атлетика». Отдали ПСЖ путевку в полуфинал Лиги чемпионов, невзирая на победу в Париже. Понятно, что за действия защиты поляк не отвечает, но Левандовский бывает бесполезным в атаке. Всё чаще напоминает самого себя в составе сборной Польши, где классные матчи чередует с бледными. Роберт точно не лидер атак «каталонцев», его игра и подсказки на опыте не сделали Рафинью и Ямаля стабильнее. Поляку 35 лет, сказался возраст?

Лерой Сане («Бавария»)

Не такая масштабная фигура, как три претендента на «Золотой мяч» последних лет. Зато Сане был важен для сезона «Баварии». Он выделяется по статистике – 8 голов и 11 ассистов в Бундеслиге, но не сделал свою мощную команду единым целом. Новичок Кейн проделал в этом направлении даже больше, чем Лерой. При этом Сане давно освоился в «Баварии», проводит в команде четвертый сезон. Но опыт и адаптированность не помогли атакующему хавбеку встать на один уровень с Роббеном или Рибери.

Будущий тренер «Баварии» может расстаться с Лероем. Сане могут вернуть в АПЛ, бывшего вингера «Манчестер Сити» оценивал «Ливерпуль» на случай отъезда Салаха к саудовским шейхам. Лерой всегда с легкостью подчеркивал талант – в хороший день его сложно остановить. Но даже в 28 лет немец из школы «Шальке» остается капризным исполнителем без лидерских качеств. «Бавария» сыграет против «Реала» в полуфиналах Лиги чемпионов, где у Сане остался шанс, но в Бундеслиге проиграли «Байеру». Лерой тоже виноват, как и напарники.

Рафаэль Леау («Милан»)

Бывший форвард «Реала» и «Ромы» Кассано сейчас является экспертом на телевидении. И хулиган Антонио резко оценил форварда «Милана»:

Леау считает себя гением, с ним даже иногда соглашаются. А я считаю его просто хорошим игроком, мнения не менял. В течении пяти с половиной месяцев не забивал в такой слабой лиге, как нынешняя Серия А. Несколько лет назад мог не заиграть даже в шестой команде турнира.

Кассано неправ, Серия А не настолько слабая. Посмотрите на прошлый сезон в Лиге чемпионов, или на успех «Аталанты» в Лиге Европы против «Ливерпуля». Но Леау при неплохих цифрах – 7 голов и 8 ассистов в Серии А, брал слишком длительные паузы без голов. Также не делает «Милан» командой с трофеями. Не выйдут в финал Лиги Европы, не будет повторения знаменитого сражения против «Ливерпуля». Португалец при этом высоко в трансферных рейтингах – 24-летнего форварда «Милана» оценивают в 90 млн евро, а запросят ещё больше.

И список легко расширить, ведь Нуньес из «Ливерпуля», Джексон из «Челси», Канселу из «Барселоны», а иногда целый Мбаппе из ПСЖ прикрывали статистикой игровые проблемы. Даже у будущей звезды «Реала» цифры порой не отражают игровое состояние. Причину знаем – гранды по деньгам настолько оторвались от остальных клубов, что все лучшие футболисты в одних составах. Часто срабатывает командный класс, даже если к качеству футбола конкретного человека накопились вопросы. Но футбол безжалостный – «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» могут остаться без больших успехов из-за провисов в игре лидеров.

İdman.biz