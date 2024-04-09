Месси второй в этом рейтинге

Определен список футболистов, сыгравших больше всего игр в одном клубе, чья карьера продолжается.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу IFFHS вошли те, кто носил форму одной команды не менее чем в 700 матчах.

Этого добились 6 игроков. На первом месте бразилец Фабио. Лионель Месси и 5-й в списке Серхио Бускетс, покинули клуб, в котором играли много лет. Остальные трое игроков продолжают увеличивать свой показатель.

1. Фабио («Крузейро») - 883

2. Лионель Месси («Барселона») - 778

3. Джейми Малгрю (Линфилд) - 765

4. Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 761

5. Серхио Бускетс («Барселона») - 722

6. Томас Мюллер («Бавария») - 700

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