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Месси второй в этом рейтинге

Мировой футбол
Новости
9 Апреля 2024 12:43
Месси второй в этом рейтинге

Определен список футболистов, сыгравших больше всего игр в одном клубе, чья карьера продолжается.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу IFFHS вошли те, кто носил форму одной команды не менее чем в 700 матчах.

Этого добились 6 игроков. На первом месте бразилец Фабио. Лионель Месси и 5-й в списке Серхио Бускетс, покинули клуб, в котором играли много лет. Остальные трое игроков продолжают увеличивать свой показатель.

1. Фабио («Крузейро») - 883
2. Лионель Месси («Барселона») - 778
3. Джейми Малгрю (Линфилд) - 765
4. Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 761
5. Серхио Бускетс («Барселона») - 722
6. Томас Мюллер («Бавария») - 700

İdman.biz

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