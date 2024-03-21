Кризис Педри: большие ожидания и серьезные травмы

Оцениваем путь молодого испанца в каталонском клубе.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Педри не смог скрыть слез после того, как упал на поле «Сан-Мамеса» в матче против «Атлетика». Полузащитник «Барселоны» получил очередное повреждение. Эта травма стала последней в длинной череде проблем с физической подготовкой, которые поставили на паузу многообещающую карьеру 21-летнего хавбека. Теперь, менее чем через 4 года после дебюта в каталонском клубе, легко задаться вопросом, станет ли бывший обладатель Golden Boy и «следующий Иньеста» когда-нибудь полузащитником высшего уровня, чего многие от него ожидали…

Педри не является выпускником Ла Масии. В конце 2019 года «сине-гранатовые» заключили сделку с тогдашним клубом Сегунды «Лас-Пальмас» о подписании футболиста следующим летом. Сумма сделки составила 22 млн евро, что тогда считалось значительной суммой за 16-летнего игрока с небольшим опытом выступлений в основной команде. Тем не менее, было ощущение, что «Барселона» заполучила настоящий талант. За несколько месяцев между подписанием соглашения о трансфере и приходом Педри испанец впечатлил «Лас-Пальмас», став самым молодым автором забитого мяча в истории клуба и приняв участие в создании 10-ти голов.

В Испании Педри называли лучшим трансфером десятилетия после его выступления в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Эта игра добавила известности молодому хавбеку, которому понадобилось меньше месяца для того, чтобы войти в стартовый состав Рональда Кумана. Вскоре он стал неотъемлемой частью полузащиты «сине-гранатовых» и редким светлым пятном для команды, пребывавшей в переходном периоде.

Сезон 2020/21 стал для «Барселоны» мрачным: лебединая песня Лионеля Месси завершилась третьим местом в Ла Лиге. Однако энергичный Педри вселял надежду на будущее. При Кумане хавбек сыграл 53 матча в своей дебютной кампании. Футболист редко получал выходные от тренера, поскольку каталонцы участвовали в трех турнирах. Луис Энрике вызвал Педри в сборную Испании в марте 2021 года и заставил его сыграть в трех отборочных матчах Евро-2020. К началу турнира хавбек был уже важным игроком национальной команды.

Педри сыграл все 6 матчей без замен на чемпионате Европы, был включен в состав лучшей команды Евро и получил награду лучшего молодого игрока турнира. Этого должно было быть достаточно, но затем хавбека по необъяснимым причинам отправили в Японию, чтобы представлять Испанию на Олимпийских играх. Будущие проблемы не стали слишком удивительными, учитывая количество матчей, которое он сыграл за весь сезон, и то, что ему еще пришлось провести серию напряженных выступлений за свою страну. К концу всего этого футболист сыграл 73 матча – и более 4000 минут – менее чем за год.

Необязательно быть медиком, чтобы предугадать дальнейшее развитие событий. Подколенное сухожилие Педри было первым элементом, которое сказало ему, что с него достаточно. В сентябре 2021 года хавбек пропустил 3 матча из-за незначительного перенапряжения. По большому счету, ничего серьезного, но для испанца это было знаком грядущих событий. Вторая травма Педри в 2021-м году произошла всего через 3 дня после того, как он вернулся в строй после первой. Она была почти идентична по площади воздействия, но имела гораздо более серьезные последствия.

Хавбек пропустил 3 полных месяца и наблюдал со стороны в течение 23-х матчей, как новый тренер Хави Эрнандес изо всех сил пытался заставить «Барселону» работать. Тем не менее, футболист подписал новый большой контракт, чтобы посвятить свое будущее каталонцам. Педри вернулся в новом году, и как раз в тот момент, когда он, казалось, снова нашел свою форму, случилась еще одна травма. На этот раз это был более серьезный разрыв мышц. Подтекст клубного заявления был понятен: хавбек больше не сыграет до конца кампании. В сезоне после 73 матчей один из самых перспективных игроков Европы провел лишь 26 игр.

Лето 2022 года стало очень важным для Педри. Он смог спокойно восстановиться с относительным комфортом, и ему не нужно было срочно набирать форму, чтобы следовать безумному календарю. Однако в феврале 2023-го все снова пошло не так. Хавбек получил еще одну травму подколенного сухожилия в матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», которая фактически лишила его возможности участвовать в оставшейся части сезона. Испанец пропустил 11 матчей, включая полуфинальное «Класико» Кубка Испании, которое каталонцы проиграли мадридскому Реалу».

«Барселона» стала чемпионом по итогам прошлого сезона, но защита титула казалась слишком сложной задачей для каталонцев. Летом 2023 года «Реал» серьезно усилился, подписав Джуда Беллингема. Тем временем каталонцы заключили ряд более мелких сделок – и, похоже, не стали сильнее ни в одной области. Они нуждались в Педри больше, чем когда-либо. И в этот решающий момент травмы вернулись. Новая проблема с подколенным сухожилием, на этот раз возникшая во время тренировки, не позволяла ему выступать с августа по ноябрь. За это время надежды «сине-гранатовых» на защиту титула начали угасать.

Педри вернулся в строй зимой, а в начале марта травмы нашла его снова. У «Барселоны» не самый лучший за последнее время опыт, когда дело касается талантливой молодежи, борющейся с повреждениями. Ансу Фати и Гави тоже столкнулись с серьезными травмами, которые приостановили их карьеру. И хотя оба еще могут вернуться в свою лучшую форму – Гави, в частности, находится на правильном пути – в каталонском клубе, похоже, сформировалась какая-то негативная тенденция.

У Педри одна ситуация перекрыла другую. Хавбек все еще слишком молод, но при этом он слишком много играл. Он провел на поле больше минут, чем некоторые 25-летние игроки за всю свою карьеру. Однако тренеры считают, что испанец слишком хорош, чтобы давать ему отдых, когда он в хорошей форме. У Педри по-прежнему многообещающая карьера. Но при таких темпах и при таком медицинском подходе трудно представить, чтобы он оставался в хорошей форме в течение длительного периода времени. По материалам Goal

İdman.biz