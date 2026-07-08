"Реал" осудил сенатора Парагвая за расистские высказывания в адрес Мбаппе

"Реал" опубликовал заявление с осуждением расистских высказываний сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес нападающего мадридского клуба и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Ранее сенатор назвала Мбаппе "высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом". 27-летний нападающий ответил на оскорбления в свой адрес, сообщает İdman.Biz.

"Реал Мадрид" выражает свое самое решительное осуждение отвратительным расистским и ксенофобским высказываниям, сделанным парагвайским сенатором Селесте Амарильей в адрес нашего игрока Килиана Мбаппе. Такому поведению, разжигающему ненависть, нет места в обществе. Футбол и спорт — это арены равенства и солидарности, и мы продолжим работать над тем, чтобы расизм, ксенофобия и насилие были искоренены навсегда", — говорится в заявлении "Реала", опубликованном на официальном сайте сливочных.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Мбаппе. По окончании матча парагвайский голкипер Орландо Хиль бросил мяч в Мбаппе, после того как француз не пожал ему руку.