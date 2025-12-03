"Наполи" победил "Кальяри" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - ВИДЕО

"Наполи" сыграл напряженный матч против "Кальяри" в рамках 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026. Основное время завершилось результативной ничьей - 1:1, однако в серии пенальти удачливее оказались хозяева, оформив победу со счетом 9:8, передает İdman.Biz.

Гол Лоренцо Лукки на 28-й минуте стал первым в матче: нападающий точно замкнул передачу Антонио Вергары. "Кальяри" ответил во втором тайме - Себастьяно Эспозито на 67-й минуте восстановил равновесие.

В серии пенальти команды пробили по 10 раз. Решающим стал удар защитника "Наполи" Алессандро Буонджорно, который принес своей команде путевку в четвертьфинал.

"Кальяри" завершает выступление в турнире, а "Наполи" присоединяется к уже прошедшим дальше "Ювентусу" и "Аталанте".

İdman.Biz