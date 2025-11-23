Флик назвал Роберта Левандовски лучшим форвардом десятилетия

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик заявил, что считает Роберта Левандовски лучшим нападающим последнего десятилетия, сообщает İdman.Biz.

"По моему мнению, Роберт Левандовски -лучший нападающий последнего десятилетия", - приводит слова Флика инсайдер Фабрицио Романо в своем аккаунте в социальной сети Х.

Наставник "Барселоны" хорошо знаком с возможностями польского форварда: Флик и Левандовски уже работали вместе в "Баварии" с 2019 по 2021 год, где добились значительных успехов.

С момента перехода в "Барселону" в 2022 году Левандовски провел 136 матчей, забил 133 гола и отдал 26 результативных передач, продолжая оставаться ключевой фигурой каталонского клуба.

