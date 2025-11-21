"ПСЖ" сообщил о состоянии Дембеле, Дуэ и Хакими

"ПСЖ" опубликовал обновленную информацию о состоянии здоровья Усмана Дембеле, Дезире Дуэ и Ашрафа Хакими, сообщает İdman.Biz.

Как отмечается в заявлении на официальном сайте клуба, Дембеле находится на завершающем этапе восстановления. В свою очередь Хакими и Дуэ продолжают проходить индивидуальную реабилитацию.

Усман Дембеле восстанавливается после травмы берцовой кости, полученной в начале ноября. Дезире Дуэ проходит лечение после повреждения подколенного сухожилия, которое он получил в конце октября. Ашраф Хакими выбыл из строя из-за вывиха лодыжки после столкновения с нападающим "Ливерпуля" Луисом Диасом в матче Лиги чемпионов 4 ноября.

İdman.Biz