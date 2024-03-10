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Две медали Азербайджана на соревнованиях по лыжному альпинизму

Зимние виды спорта
Новости
10 Марта 2024 19:46
Две медали Азербайджана на соревнованиях по лыжному альпинизму

В Азербайджане завершились международные соревнования по лыжному альпинизму.

Idman.biz сообщает, что в последний день турнира были объявлены победители вертикального вида в трех возрастных категориях.

Сборная Азербайджана завершила соревнования с двумя медалями. Обе завоевала Назрин Гарибова. Наша спортсменка, выступающая в категории U-23, завоевала серебряную медаль в спринтерском забеге и бронзовую медаль в вертикальном зачете.

Отметим, что в турнире соревновались 60 спортсменов из 11 стран.

İdman.biz

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