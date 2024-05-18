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Азербайджан впервые примет Кубок мира по лыжному альпинизму

Зимние виды спорта
Новости
18 Мая 2024 13:25
Азербайджан впервые примет Кубок мира по лыжному альпинизму

Заявка на проведение Кубка мира по лыжному альпинизму в Азербайджане, поданная Федерацией зимних видов спорта Азербайджана, была одобрена со стороны Международной федерации лыжного альпинизма (ISMF).

İdman.biz сообщает, что на основании достигнутого результата было принято решение о проведении Кубка мира в Шахдаге, а само соревнование было включено в календарь Международной федерации.

Соревнование состоится 11-12 января 2025 года на территории туристического центра «Шахдаг».

Отметим, что решение об этом было принято на основе успешных результатов отчета, предоставленного со стороны ISMF после серии международных соревнований по лыжному альпинизму 9-10 марта текущего года, состоявшихся при совместной организации Федерации зимних видов спорта Азербайджана и туристического центра «Шахдаг».

İdman.biz

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