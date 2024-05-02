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В Азербайджане откроется секция кёрлинга

Зимние виды спорта
Новости
2 Мая 2024 11:21
В Азербайджане откроется секция кёрлинга

В Азербайджане откроется еще одна спортивная секция.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Оценивая апрель в "Точке зрения министра", он отметил, что каток, который был введен в эксплуатацию для развития и популярности зимних видов спорта, себя оправдал:

«Еще одним новшеством стал хоккейный матч, состоявшийся в Баку первый раз. На нашем катке состоялась товарищеская игра между любительскими хоккейными командами «Баку Флэймз» и «Ледовое Братство». Ледовый каток, открытый в мае прошлого года, за короткий период времени стал одним из самых популярных спортивных центров. Сюда каждый день приходят кататься на коньках люди разных возрастов. В настоящее время на катке имеются секции для хоккея, фигурного катания и других зимних видов спорта».

Ф.Гаибов сообщил, что на катке будет открыта секция по кёрлингу:

«В ближайшее время здесь откроется спортивная секция по кёрлингу. Я верю, что с каждым годом эти виды спорта будут становиться все популярнее в нашей стране».

Отметим, что хотя кёрлинг, созданный в Шотландии в 16 веке, был включен в олимпийскую программу в 1924 году, с 1998 года он стал постоянным олимпийским видом спорта.

İdman.biz

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