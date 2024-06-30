Определились победители национального первенства

Определились победители чемпионата страны по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz, свое мастерство на соревнованиях, организованных в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, показали спортсмены 2012 года рождения и младше.

Помимо столицы Баку, за победу в трехдневных соревнованиях боролись более 100 игроков в настольный теннис из Сумгаита, Сальяна, Ширвана, Губы, Гобустана, Шамахи, Шабрана, Гаха и Шеки. По итогам Хадиджа Бабазаде и Вагиф Бабаев стали чемпионами страны в индивидуальных соревнованиях. Тандем София Трофименко - Хадиджа Бабазаде и Вагиф Бабаев - Зарбах Мурадов одержали победу в парном матче.

Вагиф Бабаев и Хадиджа Бабазаде победили всех своих соперников в смешанном парном разряде. Спортсменам, поднявшимся на подиум, были вручены дипломы и медали Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также подарки Федерации настольного тенниса Азербайджана.

İdman.biz