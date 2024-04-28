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Онур Гулузаде завоевал золото во Франции

Настольный теннис
Новости
28 Апреля 2024 08:04
Онур Гулузаде завоевал золото во Франции

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде завоевал золотую медаль на турнире «WTT Youth Contender».

Как сообщает İdman.biz, он поднялся на вершину пьедестала почета на соревнованиях, проходивших в Меце, Франция.

Гулузаде, показавший максимальные результаты в групповом этапе, обыграл местных теннисистов в 1/4 финала и полуфинале. Онур в решающем матче победил своего испанского соперника и завоевал золотую медаль.

Отметим, что наш спортсмен завоевал бронзовую медаль на аналогичном турнире, проходившем в Спа в Бельгии 4 дня назад. Другой наш представитель, Ягмура Мамедли, не смог попасть в число награжденных.

İdman.biz

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