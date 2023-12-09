9 Декабря 2023
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Определены победители Кубка Азербайджана

Настольный теннис
Новости
9 Декабря 2023 16:45
Определены победители Кубка Азербайджана

Завершился кубок Азербайджана по настольному теннису.

İdman.biz сообщает, что в соревнованиях спортсменов 2005-2008, 2009 годов и младше участники показали свое мастерство в индивидуальном, парном, микст-парном и командном видах.

В командных соревнованиях юношей и девушек 2005-2008 годов рождения победу одержала команда «Сумгаит-1». В личных противостояниях победы одержали Айлин Аскерова и Адиль Ахмедзаде.

Тандемы Марзия Нурматова – Арзу Асланова, Адиль Ахмедзаде – Рустам Гаджилы одержали победы в парном разряде, а дуэт Марзия Нурматова – Адиль Ахмедзаде – в смешанном парном турнире.

Командные соревнования спортсменов 2009 года рождения и младше завершились победой команды «Образование». Ягмур Мамедли и Онур Гулузаде в личных поединках одолели всех своих соперников. Шабнам Мансурова и Айнур Агаева стали победителями среди девочек в парном разряде, а Шакир Гадиров и Тунар Багиров - среди мальчиков в парном разряде. В смешанном парном турнире победу одержал тандем Онур Гулузаде – Ягмур Мамедли.

Заслуженным спортсменам были вручены дипломы Министерства молодежи и спорта Азербайджана и призы Федерации настольного тенниса Азербайджана.

İdman.biz

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