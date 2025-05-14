Стартовал чемпионат Азербайджана - ФОТО

Сегодня стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, проходящих в спорткомплексе «Шуа», на протяжении четырех дней свои силы испытывают не только спортсмены из столицы, но и из других городов и областей.

Нынешний чемпионат, совместно организованный Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией настольного тенниса, также определит победителей и призеров в командных, индивидуальных, парных и смешанных парных соревнованиях. По результатам отбора спортсмены, которые войдут в сборную, будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Чемпионат Азербайджана завершится 17 мая.

İdman.biz