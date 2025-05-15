Сильнейшие команды чемпионата Азербайджана - "Баку" и "Сумгайыт"

В спорткомплексе «Шуа» продолжается чемпионат Азербайджана по настольному теннису.
Как сообщает İdman.biz, определились победители и призеры командных соревнований.
Соревнования среди мужчин завершились победой команды «Баку-1». Второе место заняла команда «Баку-2», а третье - «Баку-3» и «Шабран».
В женском зачете победу одержала команда «Сумгайыт-1». На втором месте - «Баку-1», на третьем - «Баку-2» и «Сумгайыт-2».
В последующие дни чемпионата спортсмены покажут свое мастерство в индивидуальных, парных и смешанных парных разрядах.
Соревнование завершится 17 мая.
İdman.biz