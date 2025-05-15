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Сильнейшие команды чемпионата Азербайджана - "Баку" и "Сумгайыт"

Настольный теннис
Новости
15 Мая 2025 12:24
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Сильнейшие команды чемпионата Азербайджана - "Баку" и "Сумгайыт"

В спорткомплексе «Шуа» продолжается чемпионат Азербайджана по настольному теннису.

Как сообщает İdman.biz, определились победители и призеры командных соревнований.

Соревнования среди мужчин завершились победой команды «Баку-1». Второе место заняла команда «Баку-2», а третье - «Баку-3» и «Шабран».

В женском зачете победу одержала команда «Сумгайыт-1». На втором месте - «Баку-1», на третьем - «Баку-2» и «Сумгайыт-2».

В последующие дни чемпионата спортсмены покажут свое мастерство в индивидуальных, парных и смешанных парных разрядах.

Соревнование завершится 17 мая.

İdman.biz

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