Состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Переплывем Куру?!"

В целях пропаганды, распространения и развития водных видов спорта сегодня вновь пройдут массовые соревнования по плаванию на открытой воде.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие пройдет в городе Мингячевир при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации плавания Азербайджана и компании Baku City Ring Operating Company.

В заплыве на 300 метров между профессионалами и любителями могут принять участие все желающие, умеющие плавать, старше 13 лет из всех регионов и городов. Победители будут награждены дипломами, медалями и подарками.

Отметим, что первые соревнования по плаванию на открытой воде были организованы в 2022 году на Каспии («Каспийская волна»), а в 2023 году на реке Кура в Мингячевире («Переплывем Куру»).

Банучичак Гусейнли

İdman.biz