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Завершились соревнования по плаванию между госучреждениями - ФОТО

Плавание
Новости
10 Февраля 2024 15:18
Завершились соревнования по плаванию между госучреждениями - ФОТО

Завершился турнир по плаванию между государственными учреждениями.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, организованном во Дворце водных видов спорта, за звание победителя боролись 72 участника из 21 учреждения.

В соревнованиях по плаванию вольным стилем среди мужчин на дистанции 50 м сильнейшим оказался Эмиль Ибрагимов (МВД). Среди женщин быстрее всех к финишу пришла Наргиз Насирова (МВД).

В женской эстафете на 50 м представитель МВД заняла первое место, а ГНКАР - второе. У мужчин первые 2 места заняли представители тех же учреждений, а третье - МЧС.

Победителем смешанной эстафеты стало МВД. ГНКАР завоевала серебряную медаль, а Каспийское морское пароходство - бронзовую.

Победители были награждены дипломами и медалями Министерства молодежи и спорта.

Награды вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов, президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев и председатель Спортивного общества Министерства внутренних дел Мовлуд Миралиев.

Отметим, что в будущем планируется провести около 30 турниров между государственными учреждениями. Основная цель турнира по плаванию - пропаганда и привлечение к здоровому образу жизни среди людей, ведущих сидячий образ жизни.

Эмин Ага

İdman.biz

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