Завершились соревнования по плаванию между госучреждениями - ФОТО

Завершился турнир по плаванию между государственными учреждениями.
Как сообщает İdman.biz, в соревновании, организованном во Дворце водных видов спорта, за звание победителя боролись 72 участника из 21 учреждения.
В соревнованиях по плаванию вольным стилем среди мужчин на дистанции 50 м сильнейшим оказался Эмиль Ибрагимов (МВД). Среди женщин быстрее всех к финишу пришла Наргиз Насирова (МВД).
В женской эстафете на 50 м представитель МВД заняла первое место, а ГНКАР - второе. У мужчин первые 2 места заняли представители тех же учреждений, а третье - МЧС.
Победителем смешанной эстафеты стало МВД. ГНКАР завоевала серебряную медаль, а Каспийское морское пароходство - бронзовую.
Победители были награждены дипломами и медалями Министерства молодежи и спорта.
Награды вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов, президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев и председатель Спортивного общества Министерства внутренних дел Мовлуд Миралиев.
Отметим, что в будущем планируется провести около 30 турниров между государственными учреждениями. Основная цель турнира по плаванию - пропаганда и привлечение к здоровому образу жизни среди людей, ведущих сидячий образ жизни.
Эмин Ага
İdman.biz