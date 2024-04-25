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Роман Салей завоевал комплект медалей

Плавание
Новости
25 Апреля 2024 22:05
Роман Салей завоевал комплект медалей

Азербайджанский парапловец Роман Салей завоевал очередную медаль на открытом чемпионате Европы, проходящем на Мадейре, Португалия.

Как сообщает İdman.biz, он занял 3-е место на дистанции 100 метров вольным стилем.

Это третья медаль Салея на чемпионате Европы. Ранее Роман завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине и серебряную медаль в плавании баттерфляем.

Отметим, что на счету сборной Азербайджана на турнире 4 медали. Другой член нашей команды, Вели Исрафилов, стал чемпионом Европы.

İdman.biz

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