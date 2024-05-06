Азербайджанские пловцы завоевали в России 9 медалей - ФОТО

В России прошел «Кубок ректора» по плаванию среди университетов.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревновании 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Абдуррахман Рустамов занял первое место на дистанциях 50 и 200 метров баттерфляем, а также второе место на дистанции 100 метров, в смешанном и вольном стиле.

Фатима Акрамова завоевала серебро в вольном стиле на дистанции 200 м, бронзовую медаль в смешанном виде и вольным стилем на 100 м.

Другой наш спортсмен Рашад Алгулиев финишировал третьим на дистанции 200 метров в смешанном виде.

Отметим, что в соревнованиях, прошедших в плавательном бассейне «Буревестник», приняли участие 1084 спортсмена из 32 регионов России.

İdman.biz