İdman.biz
Бывшая волейболистка "Рабиты" может стать главной героиней финала Лиги чемпионов
В данный момент она выступает за "Милан", которому предстоит играть в финале против другой итальянской команды - "Конельяно"
Состоялась церемония открытия открытого чемпионата Азербайджана по плаванию - ФОТО
Перед церемонией состоялся парад команд, которые примут участие в соревнованиях
Дзюдоисты завершили подготовку к чемпионату Европы - ФОТО
Сборная Азербайджана по дзюдо завершила подготовку к чемпионату Европы, который стартует завтра в Загребе
Европейское дзюдо - в ожидании конкуренции между Фатиевым и Гаджиевым на ЕВРО
Европейский Союз дзюдо (EJU) выделил возможную конкуренцию между Мурадом Фатиевым и Эльджаном Гаджиевым
Очередное испытание стрелков в Дохе
Сегодня спортсмены проведут тренировки перед завтрашним стартом Квалификационный раунд начнется 26 апреля
Еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов
"Виртус" стал четвертым возможным соперником чемпиона Азербайджана
Решение УЕФА по ЕВРО-2024
Определено количество футболистов, которые команды-участницы Евро-2024 могут включить в заявку
Азербайджанский боксер победил армянина
Азербайджанская боксерша Анаханым Исмаилова начала чемпионат Европы, проходящий в столице Сербии Белграде, с победы