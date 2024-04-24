24 Апреля 2024
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Бывшая волейболистка "Рабиты" может стать главной героиней финала Лиги чемпионов
17:57
Волейбол

Бывшая волейболистка "Рабиты" может стать главной героиней финала Лиги чемпионов

В данный момент она выступает за "Милан", которому предстоит играть в финале против другой итальянской команды - "Конельяно"
Состоялась церемония открытия открытого чемпионата Азербайджана по плаванию - ФОТО
17:37
Плавание

Состоялась церемония открытия открытого чемпионата Азербайджана по плаванию - ФОТО

Перед церемонией состоялся парад команд, которые примут участие в соревнованиях
Дзюдоисты завершили подготовку к чемпионату Европы - ФОТО
17:30
Дзюдо

Дзюдоисты завершили подготовку к чемпионату Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила подготовку к чемпионату Европы, который стартует завтра в Загребе
Европейское дзюдо - в ожидании конкуренции между Фатиевым и Гаджиевым на ЕВРО
17:12
Дзюдо

Европейское дзюдо - в ожидании конкуренции между Фатиевым и Гаджиевым на ЕВРО

Европейский Союз дзюдо (EJU) выделил возможную конкуренцию между Мурадом Фатиевым и Эльджаном Гаджиевым
Очередное испытание стрелков в Дохе
15:59
Стрельба

Очередное испытание стрелков в Дохе

Сегодня спортсмены проведут тренировки перед завтрашним стартом Квалификационный раунд начнется 26 апреля
Ачелья Топрак: "Хочу хорошо выступить и выиграть медаль на ЕВРО"
15:07
Дзюдо

Ачелья Топрак: "Хочу хорошо выступить и выиграть медаль на ЕВРО"

"Мне просто должно повезти в этот день"

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23 Апреля 17:21
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Решение УЕФА по ЕВРО-2024

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Азербайджанский боксер победил армянина

Азербайджанская боксерша Анаханым Исмаилова начала чемпионат Европы, проходящий в столице Сербии Белграде, с победы
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21 Апреля 22:32
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“Vur Cup”: “Vikings” победил и вышел в плей-офф, 16 голов от "Landau Lions" - ФОТО - ВИДЕО

Состоялся третий тур чемпионата U-19 "Vur Cup", организованного АФФА и АМФ