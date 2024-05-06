8 стрелков нашей команды на пути к мишени

В Баку продолжается Кубок мира по стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня будут разыграны еще два комплекта медалей.

В финале в стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров примут участие как мужчины, так и женщины. Азербайджанские спортсмены не примут участия в решающем раунде.

В квалификационном этапе по стрельбе из пистолета с дистанции 25 м примут участие 8 стрелков нашей команды. Сегодня женщины определят, кто выйдет в финальный раунд. Перед мишенью также окажутся члены нашей команды Лейли Алиева, Ханна Алиева, Нигяр Насирова, Хагигат Атаева и Зейнаб Султанова.

В мужских соревнованиях сегодня стартует квалификационный раунд. За путевки в финальную стадию также будут бороться Руслан Лунёв, Джафар Султанлы и Ильхам Гараев.

Отметим, что в предыдущие дни Кубка мира наша сборная не завоевала медалей.

İdman.biz