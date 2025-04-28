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Азербайджанские самбисты завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы - ФОТО

Самбо
Новости
28 Апреля 2025 01:49
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Азербайджанские самбисты завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы - ФОТО

В городе Лимассол (Кипр) прошёл чемпионат и первенство Европы по самбо.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях среди мужчин Адиль Адильзаде (88 кг) завоевал серебряную медаль, а Эльвин Багиров (64 кг) — бронзовую.

На молодёжном первенстве Европы Ниджат Исмаилов (58 кг) выиграл серебро, а Джавад Исаев (71 кг) стал бронзовым призёром.

На юношеском первенстве Европы Эюбубекир Гусейнов (98 кг) завоевал серебряную медаль, в то время как Кенан Мамедли (71 кг) и Расул Самедли (+98 кг) стали обладателями бронзы.

İdman.biz

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