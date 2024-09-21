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Бахрам Раджабзаде проведет очередной бой - ФОТО

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21 Сентября 2024 11:49
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Бахрам Раджабзаде проведет очередной бой - ФОТО

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде сегодня проведет бой в "Glory".

İdman.biz сообщает, что 32-летний спортсмен встретится с Леви Рихтерсом из Нидерландов, который занимает первое место в рейтинге тяжеловесов.

Встреча пройдет в Загребе, столице Хорватии. На счету Леви на профессиональном ринге на данный момент 18 побед и 2 поражения в 20 боях.

Победитель этого боя сразится за мировой пояс на турнире «Collision 7» с голландцем Рико Верховеном, которого называют «королем кикбоксинга». Этот бой пройдет 7 декабря в Нидерландах.

Отметим, что на профессиональном ринге Раджабзаде провел 72 боя. Он выиграл 69 из них и проиграл 3.

İdman.biz

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