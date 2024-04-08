Трудовая победа Аллена, очередной провал Эрнандеза. Обзор карда UFC Vegas 90 - ВИДЕО - ФОТО

Аллен по очкам выиграл у Кертиса, Эрнандез раздельным решением уступил Джексону

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В ночь с 6 на 7 апреля состоялся турнир UFC Vegas 90. В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона встретились Брендан Аллен и Крис Кертис



Бои предварительного карда

1. Мелисса Муллинс подерется в женском легчайшем потерпела поражение нокаутом во втором раунде от Норы Корнолл

2. Дилан Будка в среднем дивизионе проиграл нокаутом во втором раунде Сезару Алмейде

3. Джин Мацумото в легчайшей категории одолел сабмишном во втором раунде Даниэля Аргету

4. Вальтер Уокер в тяжелом весе уступил единогласным решением Лукасу Бжески

5. Педро Фалькао в легчайшем весе проиграл единогласным решением Виктору Силве

6. Норма Дюмонт в женском легчайшем дивизионе выиграла единогласным решением у Жермейн Де Рандемье

7. Корт Макги в полусреднем дивизионе уступил единогласным решением Алексу Мороно

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 90

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в легком весе с участием Тревора Пика и Чарли Кэмпбелла. Парни начали бой с пассивной перестрелки ногами в центре клетки. Однако мидл-кики и хай-кики обоих бойцов так и не доходили до цели.

За счет небольшого давления Кэмпбелл смотрелся лучше. А в концовке раунда он еще и провел удачный тейкдаун, вследствие чего однозначно забрал данный отрезок в свой актив. После перерыва Чарли решил закрепить преимущество.

Он пошел вперед на соперника с агрессивными разменами и вновь стянул его на землю. Пик сумел подняться на ноги и потряс оппонента жестким ударом в голову. А чуть позднее и сам перевел визави на канвас, поработав первым номером в партере.

В заключительном отрезке инициативу вновь перехватил Чарли. Американец даже не думал рубиться с соперником на ближней дистанции и уже в третий раз за поединок решил проверить, чьи борцовские навыки лучше.

Кэмпбелл контролировал оппонента на земле вплоть до конца боя. Этот раунд однозначно сказался на результате всего поединка. В итоге Чарли Кэмпбелл одержал победу единогласным решением судей.

Игнасио Бахамондес и Кристос Гиагосgloballookpress.com

Еще один поединок в легком весе состоялся с участием Игнасио Бахамондеса и Кристоса Гиагоса. В то время, пока чилиец присматривался к оппоненту, его соперник сумел нанести ему ряд жестких попаданий.

Также от Гиагоса последовал удачный тейкдаун. Бахамондес с трудом поднялся на ноги и продолжил драться в стойке. Начало боя для чилийца выглядело обескураживающим, однако один эпизод решил абсолютно все.

Сначала Игнасио выбросил мощных хай-кик, после которого оппонент побывал в состоянии грогги. Гиагос хоть и не упал в нокдаун, но восстановиться так и не сумел. Далее он пропустил еще ряд жестких попаданий.

Закончилось все за полторы минуты до конца первого раунда после того, как Бахамондес пробил очередной хай-кик в челюсть. Кристос упал на землю, а судья остановил поединок, присудив чилийцу победу техническим нокаутом.

В полулегком весе состоялся поединок с участием Моргана Чаррье и Чепе Марискаля. После нескольких разменов в стойке американец решил засушить бой пассивной работой на земле.

Чепе легко стянул противника вниз, но внезапно попался на гильотину. За раунд Морган провел 2 попытки сабмишна, однако удосрочить оппонента француз так и не сумел. После перерыва Марискаль продолжил обороняться.

Он съедал лицом многие удары своего соперника, а под конец отрезка уже и сам пропустил тейкдаун. В заключительном раунде Чепе перехватил инициативу. Он несколько раз потряс Чаррье в стойке.

А под конец поединка точно также, как и в первом раунде, американец стянул Моргана вниз. Закончилось противостояние пассивным контролем от Марискаля на земле и серией ударов в голову. В итоге, благодаря удачной концовке, Чепе забрал поединок в свой актив раздельным решением судей.

Аллен и Джексон с трудом справились со своими соперниками

Александр Эрнандез и Дэймон Джексонgloballookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полулегкого дивизиона прошел поединок Александра Эрнандеза и Дэймона Джексона. Оба бойца не спешили форсировать события и присматривались друг к другу, выбрасывая одиночные удары.

Со временем Джексон перехватил инициативу и постоянно давил на противника, заставляя его активно передвигаться по октагону. Если стартовая пятиминутка получилась сухой и небогатой на события, то сразу же после перерыва Александр и Дэймон устроили настоящую рубку.

Бойцы несколько раз обоюдно пробили друг другу в голову жесткими попаданиями. Но ближе к концу раунда Джексон применил хитрый тактический ход. После агрессивной рубки он зажал оппонента у сетки, где нанес ему еще несколько попаданий.

Эрнандез сразу же побежал отыгрываться в начале заключительного отрезка. Он отправил Дэймона в нокдаун, однако добить его так и не сумел. Джексон, в свою очередь, вновь решил побороться.

Он перевел противника вниз, поработал в первым номером в партере и предпринял 2 попытки удушающих приемов. Впрочем, ни одна из них к сабмишну так и не привела. Встреча продлилась все 3 раунда, а мнения судьи снова разделились.

Первый рефери отдал поединок в пользу Александра Эрнандеса. Двое других остались на стороне его соперника. Таким образом, Джексон одержал победу раздельным решением и закрыл серию из двух поражений кряду.

В главном событии вечера состоялся поединок в среднем весе с участием шестого и 14-го номеров рейтинга Брендана Аллена и Криса Кертиса. На старте боя темп был очень низким.

Аллен потихоньку присматривался к Кертису и довольно аккуратно заходил на ближнюю дистанцию, потому как опасался его нокаутирующей мощи. В первом отрезке поединка Крис выглядел предпочтительнее, потому как гораздо чаще комбинировал и больше попадал.

Второй отрезок также остался за Кертисом, который постоянно давил на соперника в стойке. Правда, к середине поединка все переменилось. В третьем раунде от Аллена последовал тычок в глаз, и Кертису не удалось полноценно восстановиться даже после паузы.

Крис был вынужден отдать инициативу оппоненту. Брендан постоянно шел вперед и довольно много попадал. В чемпионских отрезках Аллен еще и подключил свою борьбу. Четыре из пяти тейкдаунов с его стороны завершились успехом.

Однако удерживать Кертиса на земле долгое время у Аллена не получалось — соперник быстро поднимался на ноги. В самой концовке встречи Брендан мог финишировать визави, но после точного попадания коленом в голову ему не хватило времени добить Криса.

Раздельным решением Аллен одержал победу в данном поединке и продлил свой винстрик до семи боев кряду в среднем весе UFC.

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